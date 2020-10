Dat war eng vun den Aussoe vum adr-Parteipresident Jean Schoos e Sonndeg de Moien um Nationalkongress vun der Oppositiounspartei.

Vun 9 Auer u souze ronn 80 Memberen zu Ettelbréck an der Däichhal beieneen. Aktuell zielt d'Partei eng 1.780 Memberen.

Klima, Logement a Migratiounspolitik sinn dräi Themen, zu deenen d'adr Resolutiounen ausgeschafft huet. Fir den déngschteelsten Deputéierte Gast Gibéryen ass et dëse Sonndeg dee leschten Nationalkongress a senger Funktioun. Hie geet d'nächst Woch jo an d‘Pensioun. Fir hie réckelt de Fred Keup an d'Chamber no.

Den neie Chef vum Groupe parlementaire vun der adr, de Fernand Kartheiser, huet um Nationalkongress am Numm vun der ganzer Partei de Gast Gibéryen geéiert. Hie wier eng Beräicherung fir d'Chamber gewiescht an hätt d'ganz Land beandrockt. Hien, de Fernand Kartheiser, géif versichen e wierdegen Nofollger ze sinn an et géif een och di nächst Walen ugoen, fir se ze gewannen. D'Zil wier et Fraktiounsstäerkt ze erreechen. Ween eng aner Politik wéilt, misst d'adr wielen, esou de Fernand Kartheiser.

De Gast Gibéryen gouf iwwerdeems zum Éierepresident vun der adr genannt.

© Lynn Cruchten / RTL © Lynn Cruchten / RTL © Lynn Cruchten / RTL