Déi Fro wërft de Syndikat Erzéiung a Wëssenschaft vum OGBL e Freideg op am Kontext vun den Diskussiounen ëm déi nei Kleederuerdnung am Dikrecher Lycée.

De Lycéesdirekter vum LCD hat donieft eng Plainte géint e Jonke vun 19 Joer gemaach, deen eng Karikatur vun him gemoolt hat.

Eng Schülerin war och vun der Schoul suspendéiert ginn. D'Gewerkschaft versteet net, wéi e Pedagog an enger héijer Positioun eng Plainte wéinst enger wuel gewoter Karikatur gemaach huet, déi vläicht och Mauvais goût war, mä den Auteur hätt nëmme seng Meenung ausgedréckt. Wou si mer hikomm am prüde Grand-Duché, datt Jonker bestrooft ginn, nëmme well se hir Meenung iwwert e Reglement soen, wat hinne widderstrieft.

Ass et wierklech néideg, fir am Joer 2020 un d'Grondprinzippie vun eiser Gesellschaft z'erënneren? Dat freet den SEW, deen de Fändel vun der Meenungsfräiheet héichhale wëll.