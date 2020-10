Spéitstens elo missten déi politesch Responsabel unerkennen, datt ee sech och an der Schoul ustieche kann a spéitstens elo misst konsequent reagéiert ginn.

Dat fuerdert d'Enseignantsgewerkschaft SNE am Kontext vun der Meldung vun der Santé, datt 12% vun der Corona-Fäll d'lescht Woch op d'Schoul zeréckzeféieren waren. Den SNE widderhëlt nach emol seng Fuerderungen, datt d'Ofstandsreegelen iwwerall an de Schoule missten agehale ginn. Wann dat bei grouss Klasseneffektiver net méiglech ass, misst entweder op méi grouss Säll zeréckgegraff ginn oder d'Klass opgedeelt ginn.

An de Schoule géife mobil Apparater gebraucht ginn, do wou d'Fënsteren net opginn, fir ze lëften. An all Sall sollte sougenannten CO2-Ampelen installéiert ginn, fir d'Konzentratioun vun der verbrauchter Loft ze moossen. D'Schoule misste Féiwerthermometer zur Verfügung gestallt kréien an d'Kanner net méi an de Maisons relais vermëscht ginn. Kritesch gesäit d'Enseignantsgewerkschaft vun der CGFP och nach ëmmer déi proposéiert Rattrapage-Offer. Déi wiere just eng Drëps op de waarme Steen. Nëmme mat extraen Appui-Stonne kéint garantéiert ginn, datt all Kand zousätzlech Hëllef kritt, déi et brauch.