Den Educatiounsministère huet e Mëttwoch eng éischte Kéier Zuele verëffentlecht, wéi vill Schüler an Enseignanten sech zanter der Rentrée ugestach hunn.

Deemno goufen zanter dem 15. September 110 Schüler aus dem Fondamental an den ëffentlechen a private Schoulen op de Virus getest, 49 dovunner eleng d'lescht Woch. 36 Enseignante goufen am Fondamental positiv gezielt. Am Secondaire gouf et bis ewell 122 infizéiert Schüler an 19 Proffen.

Der Santé waren d'lescht Woch alles an allem 12% vun de Coronavirus-Infektiounen op d'Schoul zeréckzeféieren.

Déi allermeescht Infektiounen an der Schoul waren isoléiert Fäll. Et goufen awer 25 Fäll an deene sech méi eng Persoun pro Klass infizéiert hat an och vereenzelt Infektiounsketten, bei deene sech noweislech am Ganzen 8 Persounen an der Schoul selwer ugestach haten. Déi eng Kéier konnt eng Infektiounsketten an engem Lycée wärend enger Muskulatiounsseance nogewise ginn. En zweete Fall gouf d'lescht Woch an enger Grondschoul nogewisen, wou 4 infizéiert Enseignanten an engem Cycle zesummen intervenéiert sinn.

Den Educatiounsministère erënnert drun, datt an de Vestiaire Maskeflicht gëllt. Donieft sollt besonnesch am Kontakt tëscht Erwuessener op d'Gestes barrières opgepasst ginn.