Mä wann et méiglech ass, kënnen 3 Deeg Teletravail d'Woch accordéiert ginn.

Den zoustännege Minister Marc Hansen huet e Mëttwoch de Mëtteg an der Chamber op eng urgent parlamentaresch Fro vum Pirat Marc Goergen geäntwert. Deen hat Prezisioune gefrot, nodeems de Premier e Samschdeg nees zu méi Teletravail opgeruff hat an dës Woch awer Staatsbeamten den Homeoffice refuséiert kritt hätten.

Et misst ee mat de Verwaltungscheffe kucken, wat méiglech ass. Teletravail wär op ville Plaze méiglech, op villen och net.

En anere Sujet an der Froestonn un d'Regierung waren d'Bauschuttdeponien. Där feelen der, speziell am Süde vum Land. Den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser wollt Explikatioune vun der Ëmweltministesch. D'Carole Dieschbourg huet confirméiert, datt een de Problem kennt an aktiv ugeet.

10 éischter kleng Sitte sinn den Ament nach op. Et géif nach Plaz gi fir 31 Millioune Meterkibb Bauschutt, dat wär theoretesch eng Capacitéit fir nach 10 Joer. Eng Rei Deponië sinn awer och C¨Karriären. Am Fréijoer gouf et eng Consultatioun mat de Bierger. Et géif een no Léisunge sichen, speziell am Süden, well dee ville Bauschutt soll manner duerch d'Land gefouert ginn.

Eng weider Pist ass, d'Bauen anescht ze plangen, fir manner Bauschutt ze produzéieren.

De Max Hahn vun der DP wollt nach wëssen, firwat Rout Luuchten op Bretellen vun der Areler A6 installéiert goufen. Dat wär e Pilotprojet fir méi Verkéierssécherheet, huet den Transportminister François Bausch geäntwert. Et hätt näischt ze di mam Co-Voiturage. Mä op méi geféierleche Plaze wären déi Rout Luuchten installéiert ginn, déi un e Computersystem ugeschloss sinn. De Verkéier kéint fir kuerz Zäit mat enger rouder Luucht ofgebremst ginn an dat soll d'Afädelen op d'Autobunn méi sécher maachen.

Däerf een nom Schwammen an der Schoul d'Hoer fönen oder net? Dat war eng weider Fro, déi e Mëttwoch de Mëtteg am Parlament beäntwert gouf. Op munche Plaze wär net kloer, ob d'Kanner de Fön dierfte benotzen.

Et däerf een an et soll een, huet de Minister Claude Meisch dem liberalen Deputéierte Claude Lamberty geäntwert. D'Kanner solle mat dréchenen Hoer an de Sall zréck kommen. D'Distanzreegele sollen awer respektéiert ginn, zum Beispill ee Fön dertëscht ausloossen. Am Vestiaire muss een de Mask unhalen.