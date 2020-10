Et duerf ee sech maximal zu 4 Leit treffen. Doheem, am Restaurant, iwwerall.

D'Situatioun huet sech op eng beonrouegend Manéier entwéckelt, sot de Premier Xavier Bettel nom Regierungsrot um Briefing fir d'Press. De Conseil huet dofir nei Mesuren decidéiert.

Déi sozial Kontakter musse limitéiert ginn. Et dierf ee just nach 4 Leit bei sech heem invitéieren an et dierf een och just nach zu 4 an de Restaurant goen. Wann een zu méi wéi 4 zesummen ass, egal ob dobaussen oder dobannen, muss een eng Mask undinn.



Donieft gëllt tëschent owes 23 Auer a moies 6 Auer eng Ausgangsspär.

Am Sport ginn all d'Championnater ofgesot, ausser déi iewescht Divisiounen an d'Nationalekipp.



De Virus hätt sech flächendeckend am ganze Land verbreet an et wiere méi vulnerabel a méi eeler Leit betraff, seet de Premier Xavier Bettel.

D'Gesondheetsministesch Paulette Lenert huet ënnerstrach, datt ee virun allem an de Kläranlage gesäit, datt de Virus iwwerall ass an datt ee vun enger héijer Donkelziffer muss ausgoen.



Et misst een elo d'Handbrems zéien, wann ee wéilt verhënneren, datt de Gesondheetssystem iwwerlaascht an d'Ekonomie an d'Gesellschaft geläämt gëtt.

An de Spideeler wier nach alles am Grëff, mä mir riskéieren, e Problem ze kréien, seet d'Paulette Lenert. Fir Schlëmmeres ze verhënneren, misst elo séier gehandelt ginn.



An den Altersheemer, esou d'Gesondheetsministesch, ginn et eng Rei Infektiounsketten, dofir dierft dat och Konsequenzen op d'Visitten hunn. Den Ament gëtt do nach u Mesurë geschafft. Dat wieren Aarbechten, déi iwwert déi nächst Deeg lafen.

Dës Mesurë gëlle soubal se vun der Chamber gestëmmt goufen, esou de Xavier Bettel, bis dohinner sinn et Recommandatiounen. Déi nei Restriktioune sollen elo emol fir ee Mount gëllen.