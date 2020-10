Dat sot den Horesca-President Alain Rix an enger éischter Reaktioun e Freideg den Owend no der Pressekonferenz vum Xavier Bettel an der Paulette Lenert.

RTL-News: Soubal d'Gesetz gestëmmt ass déi nächst Woch: Tëscht 23 Auer owes a 6 Auer moies kënnt eng Ausgangsspär

Den Alain Rix

"Dat ass och keng erfreelech Nouvelle, mä si war virauszegesi bei deenen Zuelen, déi mer hunn. Mir sinn awer frou, datt et sou gaangen ass, mir kënnen domadder liewen an hoffen, datt et sou bleift, respektiv datt d'Zuelen nees erof ginn. Den Här Bettel huet gesot, hie géif keen am Ree stoe loossen. Verschiddener stéinge schonn am Donnerwieder.", esou den Alain Rix.



Weider Aidë wieren op alle Fall néideg, sou den Alain Rix. Et wier kloer, datt d'Clientë mat den neie Reegelungen elo méi wéi eng Stonn éischter missten heemgoen, wat natierlech en negativen Impakt op d'Keesen hätt.



Datt fir den Horesca-Secteur elo emol dat Schlëmmst konnt evitéiert ginn, hätt och domat ze dinn, datt et an der Lescht e konstruktiven Dialog mat der Politik gi wier, sou nach den Horesca-Vetrieder.

Reaktioun vun der CSV

"Firwat net éischter?", dat freet d'CSV sech an enger éischter Reaktioun. Scho virun enger Woch hätten Experte gesot, datt weider Mesuren néideg wieren. Lo wier eng Woch verplempert ginn, ma et wier ee frou, datt d'Regierung lo endlech d'Handbrems gezunn hätt.



Dat seet d'Fraktiounscheffin Martine Hansen am RTL-Interview. Si vermësst dernieft d'Koherenz bei den annoncéierte Mesuren.

D'Martine Hansen

"Ech hunn nogefrot, wéi et an der Schoul an am ëffentlechen Transport ausgesäit. Déi géingen erausgeholl ginn, well d'Mesuren do net ëmzesetze wieren. Wat mer dramatesch fannen, ass, datt lo an de Klinicken Operatiounen an Hospitalisatioune mussen ofgesot ginn. Mir haten eng separat Covid-Struktur gefrot, ma dat ass net gemaach ginn."



D'CSV kënnt e Samschdeg fir eng Fraktiounssëtzung beieneen. Et wier een natierlech prinzipiell d'accord, datt eppes muss geschéien. Den Detail misst een dann awer e Méindeg gesinn, wann een en Abléck an d'Gesetz kritt, sou nach d'Martine Hansen