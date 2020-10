Den Henri Roemer, deen am Sport, der Politik an de Medien a sengem Liewen aktiv war, ass an der Nuecht op e Sonndeg gestuerwen ass.

An der Nuecht op e Sonndeg ass den Henri Roemer gestuerwen. De fréieren FLF-President gouf 68 Joer al. Bis zum zu sengem Dout war hien zu Wolz am Club a praktesch bei al Match nach dobäi. Den FC Wolz 71 huet domadder ee vu sengen treiste Supporter verluer.

RIP Henri Roemer / Reportage Rich Simon

Den Henri Roemer huet zu Wolz an op der Aris gespillt a 5 Mol ass hien an der Nationalekipp zum Asaz komm. Nodeems hie sech ee Bee schwéier gebrach hat, war déi aktiv Karriär eriwwer.

1998 konnt hie sech bei der Wiel fir de Presidenteposten bei der FLF géint de Roger Philippi duerchsetzen. 2004 huet hien d'Wale géint de Paul Philippe verluer.

Den Henri Roemer war awer och Member vum exekutiv Comité vun der UEFA a Member vun de Commission Juridique vun der FIFA.

Als Diplomat war hien an den 1980 Jore Lëtzebuerger Konsul zu Paräis an hien huet och fir CLT-UFA geschafft. Nämlech als Direkter vun RTL4 an als Member vum Verwaltungsrot vun RTL Plus.

Genee wéi den Henri Roemer, war och de Minister Romain Schneider President vum FC Wolz 71. Béid Männer hu sech gutt kannt.

Ech hunn den Heng effektiv gutt kannt a vun dëser Plaz aus mäi Bäileed un d'Maisy an un d'Kanner. Deng Heng war ee mat deem ee konnt iwwer alles schwätzen. Hie war awer och een, deen ëmmer gekuckt huet, fir Léisungen ze fannen.

Fir de Romain Schneider verléiert Wolz an awer och dat ganzt Éislek mam Henri Roemer ee ganz wichtege Personnage.

Den Heng war ee Wëlzer an hien huet sech an alle Belaanger fir d'Éislek, Wolz an de Kanton Wolz agesat. Hien huet jo och d'Relève als President vum FC Wolz 71 geholl. Hie war och elo nach ëmmer am Comité a war bei all Match dobäi an huet matgeféiwert. Nom Match konnt ee mat him philosophéieren an diskutéieren. Hien hat ëmmer seng speziell Meenung zu de Matcher. Hie wäert sécher bei eis zu Wegdichen am Pëtz feelen.

Den Henri Roemer, deen och zu Wolz op der Lëscht vun der Demokratescher Partei bei de Gemengewale stoung, hätt den nächste Mount 69 Joer kritt.

Nieft dem Sport an der Politik huet den Henri Roemer awer och Bicher geschriwwen, dorënner eben eent iwwert den RTL4 an eent iwwert de Gaston Thorn.