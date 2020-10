De Virus zirkuléiert den Ament an alle Schichten vun der Populatioun, an alle Regioune vum Land.

Dofir ass et den Appell vun der Santé, datt sech déi Leit, déi vun engem Laboratoire e positiivt Resultat kritt hunn, respektiv déi, déi gewuer goufen, datt se mat enger positiver Persoun a Kontakt waren, an Autoisolatioun oder Autoquarantän setze sollen. Doriwwer eraus ass et och den Appell, zweemol ze iwwerleeën, iert een eng vulnerabel Persoun besicht.

Dat gëllt grad sou gutt fir Klinicke wéi och Alters- a Fleegeheemer, respektiv Haiser, an deene Mënschen mat engem Handicap betreit ginn.

"Mir kënne wierklech net schéi rieden. D'Situatioun ass alarmant den Ament." sou d'Gesondheetsministesch e Samschdeg. Um Ament, wou de Weekend iwwer grad sou gutt am Ministère vun der Santé, wéi am Familljeministère, nei Recommandatiounen un d'Haiser ausgeschafft ginn. Et wier a jidderengem sengem Interessi, d'Visitten ze begrenzen.

"Mir wëssen, datt et e Risiko mat sech bréngt, wa mer a Spideeler an Altersheemer eraginn, wou méi fragil Leit sinn. Et muss een net onbedéngt waarden, bis déi Recommandatioune kommen. Eng Visitt, déi net onbedéngt muss sinn, ass och besser ausgesat. Am Moment. Et ass net esou, datt der a 5 Minutte kënnt getest ginn an der Entrée."

Um Enn sinn et d'Gestionnairen, déi Fall zu Fall, jee no Situatioun entscheeden. D'potenziell Belaaschtung ass duebel: fir Famill oder Frënn, déi besicht ginn an och fir d'Personal. All Visitt géif e Risiko mat sech bréngen. Bedéngt duerch déi héich Zuel un asymptomatesche Fäll kéint een net wëssen, ob ee positiv ass oder net. Ausser et gouf ee ganz rezent getest.

Eng Rei Alters- a Fleegeheemer sinn den Ament mat enger héijer Zuel u positive Fäll konfrontéiert. Dat huet d'Familljeministesch iwwer Telefon bestätegt. Fir e geneet Bild vun der Situatioun ze kréien, leeft den Ament eng grouss Test-Aktioun an den Haiser. Éischt Resultater ginn ze bedenken: d'Zuel u positive Fäll ass méi héich wéi erwaart. Déi gutt Nouvelle hei ass, datt e groussen Deel vun den eelere Leit asymptomatesch ass.

Wat d'Personal ubelaangt, sou mécht d'Zuel u Mataarbechter, déi fir eng Zäit ausfalen, Suergen. Eng Situatioun, déi sech kuerzfristeg verschlechtert huet. Virun e puer Woche war zum Beispill beim Grupp Servior nach keen Haus betraff. Eng méiglech Erklärung kéint Pappendag sinn.