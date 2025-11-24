Wéi d'Police matdeelt, gëtt de Kommissariat Réiserbann, mat Sëtz zu Beetebuerg, ëmgebaut. Dat vum 28. November un.

Et handelt sech deemno ëm eng temporär Mesure. D'Aarbechte sollen zwee Joer daueren.

De Kommissariat ass an där Zäit zu Réiser op 55, Grand-Rue ze fannen.

Schreiwes vun der Police

Déménagement temporaire du commissariat Réiserbann

24/11/2025

En raison de travaux de transformation, le commissariat Réiserbann, actuellement situé à Bettembourg, sera relocalisé à Roeser à partir du 28 novembre 2025.

Il s’agit ici d’une mesure temporaire prévue pour une durée de deux ans.

À cause du déménagement, l’accueil du public ne sera pas possible sur le site de Bettembourg le jeudi 27 novembre 2025 ; les autres commissariats dans la région se tiennent à disposition de la population.

Modalités pratiques (à partir du 28.11.2025)

Nouvelle adresse :

Commissariat Réiserbann

55, Grand-rue

L-3394 Roeser