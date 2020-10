118 Covid-Fäll ginn et den Ament an den 52 Alters- a Fleegeheemer am Land.

All Heem reagéiert anescht drop, déi eng maache ganz fir Visitten zou, anerer maache bannen am Haus méi Restriktiounen. An de meeschten Haiser ginn d'Pensionnairen an dat ganzt Personal getest. Vun der Familljeministesch ass et den Appell u jiddwereen, sech den Ament zréckzehale mat Visitten.