An den Altersheemer ass et sou wéi am Rescht vum Land, et ginn héich Infektiounschifferen, also eng ganz Rei Leit déi positiv getest ginn sinn.

Stand e Mëttwoch den Owend waren 138 Bewunner positiv op de Coronavirus getest ginn, aus 19 verschiddenen Alters- a Fleegeheemer. Am Ganze ginn et der jo 52.

Dës Chifferen huet d'Familljeministesch Corinne Cahen en Donneschdeg de Moien op RTL-Nofro matgedeelt. D'Santé ass den Ament jo am gaange mat mobillen Ekippen d'Alters- a Fleegeheemer duerchzetesten. Do ginn och net just d'Bewunner getest, ma och d'Personal. Dat wär allerdéngs ënnert der Opsiicht vun der Santé a géing och nach e bëssen daueren, esou d'Familljeministesch. Et kéint een och net, wéi d'CSV et gefrot hat, en nationalen Aktiounsplang ausschaffe fir vulnerabel Persounen ze protegéieren, an eppes vun uewen erof fir d'ganzt Land dekretéieren, well et géing keen "one size fits all" ginn. D'Leit an d'Strukturen wären alleguer ganz ënnerschiddlech, esou d'Corinne Cahen.

Duerch de Couvre-feu si jo besonnesch d'Sans-abrisen concernéiert an dofir hat de Familljeministère jo och schonn e Mëttwoch e Communiqué verëffentlecht an dem erkläert gëtt, dass d'Dortoirë vun der Wanteraktioun um Findel net eréischt den 1. Dezember, mä schonn e Méindeg opginn. Et wär awer illusoresch ze mengen, dass alleguer d'Leit ouni Daach iwwer dem Kapp dohinner géinge goen, dofir hätt een och Récksprooch mam Policeminister geholl fir z'evitéieren, dass d'Police si kontrolléiere geet an se opfuerdert ënner Daach ze goen, wann se keen Ënnerdaach hunn, sou d'Corinne Cahen.

Weider Detailer doriwwer géinge et och en Donneschdeg de Mëtteg op der Pressekonferenz vum Policeminister Kox ginn, sou d'Familljeministesch.