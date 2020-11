Aktuell ginn et 259 positiv Fäll an 28 Alters- a Fleegeheemer, 52 Haiser ginn et am Ganzen. En Dënschdeg sinn 25 Infektioune bäikomm.

Bis haut gouf et am Total 846 Infektiounen an 125 Stierffäll, 3 sinn elo bäikomm, sot d'Familljeministesch Corinne Cahen en Dënschdeg de Mëtteg an enger Aktualitéitsstonn iwwer d'Situatioun an den Altersheemer an de Strukture fir Leit mat engem Handicap. D'CSV hat déi Diskussioun gefrot.

Beim Personal an den Altersheemer gouf et bis ewell knapp 700 Fäll. An de Strukture fir handicapéiert Leit gëtt et aktuell 20 Infektiounen.

Mir hu geléiert mam Virus ze liewen, och wann net alles perfekt ass, net perfekt ka sinn, sot d'Ministesch Cahen. Sauerstoff-Apparater an déi néideg Medikamenter wären zum Beispill elo an den Heemer do. D'DP-Ministesch huet och drun erënnert, datt et och bei den eelere Leit vill positiv geteste Persoune gëtt, déi net krank ginn. Anescht wéi am Fréijoer ass elo och iwwert e Stufe-Modell definéiert, wéi a wéi wäit Visitten an engem Altersheem méiglech sinn. De soziale Kontakt soll egal wéi net verluer goen, sou d'Familljeministesch.

Extrait Corinne Cahen

D'Gesondheetsministesch Paulette Lenert huet weider ënnerstrach, datt zanter Ugangs November mobil Ekippen ënnerwee sinn, fir all d'Altersheimer duerchzetesten. 23 Haiser si scho ganz getest ginn. 14 Interventioune gouf et zousätzlech, wann zum Beispill e Cluster, also méi Fäll beieneen, opgetaucht sinn. D'Schnelltester, déi dës Woch sollen ukommen, sollen och an den Altersheemer fir de Besuch agesat ginn. Si sinn net recommandéiert fir Leit iwwer 65 Joer.

Zil wier et, sou gutt et geet de maximale Schutz an den Haiser a weider de mënschleche Kontakt ze kombinéieren.