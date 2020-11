Wann et d'nächst Woch zu neie Covid-Mesuren kënnt, betrëfft dëst och d'Schoulen. Den Educatiounsminister huet Detailer ginn.

Wéi den Educatiounsminister Meisch um Freideg de Moie virun Deputéierte sot, géif tëscht dem 30. November an der Chrëschtvakanz nees den A/B-Gruppe-Modell an den ieweschten Lycéesklassen tëscht 4e an 2e gëllen. Dat hat de Claude Meisch och schonn en Donneschdeg an der Emissioun Kloertext gesot.

Et soll also nees "en alternance" op dëse Klassen enseignéiert ginn.

Fir Drock aus dem Schoulkalenner ze huelen, ginn fir d'Lycéeën d'Trimesteren duerch Semesteren ersat.

Fir d'Masken-Droe gëllt an Zukunft an de Schoulen d'Reegel, datt "vum Ament un, wou Ee sech beweegt, muss eng Mask gedroe ginn". D'Kanner am Cycle 1 sinn heivunner net betraff. Fir d'Sportstonne ginn et weider keng nei Reegelen.

Och fir d'Schüler aus der Grondschoul komme keng nei Reegele bäi, et bleift dem Minister Meisch no beim Stufeplang.

Vun nächster Woch u sollen iwwerdeem all Dag tëschent 700 an 800 Schüler an Enseignante getest ginn - dat gouf och e Freideg de Moien an der Chamber-Educatiounskommissioun annoncéiert.

Et hätt ee Statistiken iwwert de Verlaf vun der Pandemie presentéiert kritt, aus deenen ervirgeet, dass et méi Fäll ginn, wat d'Schüler méi al sinn, sou den Deputéierte vun déi Lénk David Wagner.

An den Aen vun déi Lénk wier et sënnvoll, datt just déi méi héich Klassen deelweis vun Doheem solle schaffen, well dat fir déi Schüler och méi einfach wier. Ma dat géif awer net heeschen, datt ee guer keng nei Mesure bei deene méi jonke Schüler sollt huelen.

David Wagner: "Warscheinlech soll een och net ze vill dramatiséieren. Wann och Kanner e puer Woche laang Doheem bleiwen, et ass ganz ënnerschiddlech, wéi d'Kanner dorop reagéieren, dat hänkt vu ganz ville Facteuren of. Mee d'Fro stellt sech zum Beispill, wéini deet ee Masken un, ob d'Kanner och sollen d'Masken undinn wa se sëtzen zum Beispill am Schoulraum an net nëmme wa se opstinn, dat mengen ech kann een envisagéieren. Vläicht muss een awer och kucken, datt ee Filteren an de Gebaier installéiert, well de Problem, fir ze soen et mécht een d'Fënsteren op, a méi kalen Zäiten ass dat awer och problematesch."

Den David Wagner

Wat ausser-schoulesch Aktivitéiten wéi Museksschoulen, Jugendhaiser oder och Jugendveräiner wéi d'Scouten ugeet, sou sollen dës Aktivitéiten wéi bis lo, och kënne weiderlafen, natierlech am Respekt mat de sanitäre Reegelen.

Och dat gouf e Freideg de Moien an der Chamber-Educatiounskommissioun annoncéiert.