En Donneschdeg kënnt de Verwaltungsrot vum Kräizbierg beieneen. Virdru wollt d'Gewerkschaft awer nach hir Onzefriddenheet weisen.

"Et geet duer! Et gouf genuch geschwat, laang gewaart, elo mussen Decisioune geholl ginn." Ier um Donneschden den Verwaltungsrot vum Kräizbierg zesumme kënnt, geet den OGBL mat deem Message un d'Ëffentlechkeet.

Et goufe jo vis-à-vis vun der Direktioun schro Reprochen iwwert den Ëmgang mat de Mataarbechter. Iwwert déi Virwërf ass de Verwaltungsrot vun der Fondatioun och Uganks Juli offiziell informéiert ginn.

En huet doropshin en externen Audit maache gelooss an deen ass dem OGBL no zënter Uganks November ofgeschloss. D'Gewerkschaft kritiséiert, datt se bis elo -och op Nofro hin- kee Rapport doriwwer kritt hätt. An den Ae vum OGBL ass dat eng Confirmatioun dofir, datt d'Fondatioun Kräizbierg op Zäit spillt.

Méi wéi 90 Prozent vun de Leit, déi beim Audit matgemaach hunn, hätten nämlech och der Personaldelegatioun vun den Ateliers Kräizbierg e Feedback ginn an dofir kéint d'Personaldelegatioun och ouni den offizielle Rapport soen, datt d'Resultat vum Audit ganz kloer déi, wéi si seet, katastrophal Aarbechtskonditiounen géif erëmspigelen, déi et schonn zënter Méint um Kräizbierg géif.

Den OGBL fuerdert virun der Reunioun vum Verwaltungsrot en Donneschden, datt op eng transparent Manéier iwwert den Audit an d'Resultat kommunizéiert gëtt. Et wier un der Zäit fir Changementer an den Neesopbau vum Kräizbierg.