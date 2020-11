D'Police mécht an deem Kontext een Zeienopruff.

Kuerz virun 11 Auer en Dënschdeg den Owend goufen zu Réimech op der Grenzbréck Schëss op oppener Strooss gemellt, woubäi éischten Informatiounen no och eng Persoun blesséiert gouf.

D'Police an d'Rettungsdéngschter sinn op d'Plaz gefuer an hunn e Mann fonnt, deen eng Blessure um Been hat. Hien gouf op der Plaz behandelt an dunn an d'Spidol bruecht. De Mann wär awer net a Liewensgefor. Den onbekannten Täter konnt flüchten.

De Parquet gouf informéiert an d'Police Judiciaire huet eng Enquête an d'Weeër geleet. An dem Kontext gëtt no Informatioune gesicht. Eventuell Zeie sollen sech bei der Police um 113 mellen.