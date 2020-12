Schonn e Mëttwoch sollen déi Bléck an der Stad installéiert ginn. Op laang Dauer plangt d'Gemeng awer Pottoen, déi aus dem Buedem solle kommen, anzesetzen.

Et wier mënschlech, dass wat et méi nobäi kënnt, wat et een awer nach méi trëfft. Dat sot d’Buergermeeschtesch vun der Stad Lëtzebuerg zum Attentat vun en Dënschdeg de Mëtten zu Tréier.

Et wéilt een elo och d’Agäng vun der Groussgaass mat Bëtongsbléck securiséieren, esou wéi dat normalerweis de Fall ass, wann e Chrëschtmaart ass. D’Sécherheetskonzept vun de leschte Joer soll dann e Mëttwoch ëmgesat ginn, och ouni Chrëschtmaart. Doriwwer eraus wier d’Stad Lëtzebuerg awer scho virdrunner am Gaang gewiescht, Pottoen, déi aus dem Buedem kommen, ze plangen. Esou eng Konstruktioun gëtt et den Ament zum Beispill scho virum Ausseministère. Esou Pottoe sollen dann an d’Agäng vun der Foussgängerzon kommen. Dat wier nämlech och fir d’Liwwerung vun de Butteker a Restaurante méi einfach, wéi d’Bëtongsbléck déi e Mëttwoch provisoresch opgestallt ginn.

Luxembourg, le 1er décembre 2020

Message de condoléances à la Ville de Trèves

Sécurisation de la zone piétonne à Luxembourg-ville

Suite à l’horrible incident qui s’est déroulé aujourd’hui dans la zone commerciale de la Ville de Trèves et qui a provoqué plusieurs morts et des dizaines de blessés, la Ville de Luxembourg tient à présenter à la Ville de Trèves et à ses habitants ses sentiments de profonde compassion et de solidarité et exprime aux familles des victimes ses plus sincères condoléances.

Afin d’assurer au mieux la sécurité de la zone piétonne, la Ville déploiera le système de bornes en béton armé dès demain soir.

