Een Automobilist ass en Dënschdeg am Nomëtteg zu Tréier duerch d'Foussgängerzon gerannt.

Et war géint 14 Auer en Dënschdeg de Mëtteg wéi en Auto - e SUV - mat héijer Vitesse matten duerch d'Tréierer Foussgängerzon gefuer ass a Leit iwwerrannt huet. De leschten offizielle Bilan schwätzt vun op d'mannst 2-3 Doudegen an engen 30 Blesséierten - alles Leit, déi tëscht der Porta-Nigra an dem Hauptmarkt ënnerwee waren.

Bei wiem et sech bei den Affer respektiv de Blesséierten handelt ass net gewosst. Buttecker a Schoule sinn direkt no dësen Nouvellen zougemaach ginn.

D'Police vun Tréier huet bis ewell zwee Doudeger confirméiert.

Wir haben eine Person festgenommen, ein Fahrzeug wurde sichergestellt. Zwei Menschen sind nach ersten Erkenntnissen verstorben. Bitte meidet weiterhin die Innenstadt. #Trier #TR0112 — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

Och de Buergermeeschter vun Tréier Wolfram Leibe huet déi zwee Doudeg confirméiert a vu 15 schwéier blesséierte Persoune geschwat. De Leibe huet an engem Interview mam SWR vun enger Amokfaart geschwat. Weider Informatiounen iwwer méiglech Hannergrënn ginn et den Ament nach net.

RTL-Informatiounen no ass eng drëtt Persoun ëm d'Liewe komm an et gouf op d'mannst 30 Blesséierter.

Wéi d'Police weider schreift, gouf de Chauffeur vum Auto festgeholl an d'Gefier séchergestallt. Et handelt sech beim presuméierten Täter ëm een 51 Joer ale Mann aus dem Krees Tréier-Saarburg.

#TR0112

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 51-Jährigen aus dem Kreis Trier-Saarburg.

Das Fahrzeug ist sichergestellt. — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

D'Ministerpresidentin aus Rheinland-Pfalz Malu Dreyer ass ënnerwee op Tréier a seet sech entsat iwwert dat wat zu Tréier geschitt ass.

Malu #Dreyer: Ich bin schockiert und tief erschüttert über die Tat in meiner Heimatstadt #Trier. Mein tiefes Beileid gilt den Angehörigen der Toten. Allen Verletzten wünsche ich, dass sie bald und schnell genesen.

Danke an alle Einsatzkräfte. Ich bin gleich in #Trier. #TR0112 pic.twitter.com/IgI3iVTOHv — Landesregierung Rheinland-Pfalz (@rlpNews) December 1, 2020

Iwwert déi sozial Medien huet d'Police vun Tréier den Opruff gemaach, datt d'Leit keng Fotoen oder Videoe vum Virfall verëffentleche sollen. D'Autoritéite wäerten eng Méiglechkeet ginn, wou een d'Material bei hinne kann eroplueden.

BITTE TEILT KEINE BILDER UND VIDEOS AUS #TRIER!



Wir geben gleich eine Möglichkeit zum Upload der Videos und Bilder an uns bekannt! #TR0112 — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

© Domingos Oliveira / RTL

Eis Journalisten-Ekippe sinn op der Plaz. Eng Pressekonferenz ass fir en Dënschdeg den Owend um 19 Auer am Tréier Theater ugesat.

De Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel huet sech op Twitter schockéiert an zudéifst betraff vum Tëschefall zu Tréier gewisen.

Ich bin zutiefst entsetzt und bestürzt über die schrecklichen Nachrichten aus Trier. Meine Gedanken sind bei den Opfern und den zahlreichen Verletzen sowie ihren Angehörigen. In diesem schwierigen Moment steht Luxemburg fest an der Seite unserer Nachbarn und Freunde. — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) December 1, 2020

Lëtzebuerger Rettungsekippen am Asaz

Och zwee Lëtzebuerger Rettungshelikoptere vun der LAR sinn am Asaz fir Blesséierter an d'Spideeler ze fléien. Donieft hëlleft de CGDIS medezinesch mat 4 Ambulanzen, engem Samu an 2 Leit um Terrain. Och déi disponibel Capacitéite vun de Lëtzebuerger Spideeler goufe gepréift, fir eventuell Blesséierter kënnen opzehuelen.

PDF: Schreiwes CGDIS

Stad Lëtzebuerg reagéiert op Tëschefall zu Tréier



Nom Tëschefall zu Tréier huet d'Stad Lëtzebuerg decidéiert d'Agäng vun der Foussgängerzon mat Bëtongsbléck ofzesécheren. Dës goufe bestallt a wäerten dann opgestallt ginn.

Och op der Grenz tëscht Däitschland a Lëtzebuerg sinn den Ament zivil an offiziell Police-Patrullen. Dëst déngt natierlech der Protektioun vun der Grenz.

