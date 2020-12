Iwwerdeems d’ADR fuerdert, datt d’Leit fir Chrëschtdag solle kënnen an d’Mette goen, erënnert d’LSAP un d’Zuel vun Doudegen.

"Chrëschtdag net stierwe loossen", hat d’ADR op hirem Site geschriwwen, en Titel, dee sech op hire Communiqué vun e Mëttwoch bezitt. An deem Schreiwes huet d'ADR gefuerdert, datt fir Chrëschtdag d'Ausgangsspär opgehuewe gëtt an de Leit erlaabt gëtt, mat enger ëffentlecher Mass an enger Kierch ze feieren. Der ADR no hätt d’Regierung kee Recht sech an d'Privatliewen anzemëschen.

Deen Titel "Chrëschtdag net stierwe loossen" ass fir den LSAP-Parteipresident „pueren Zynismus“ an „eng riicht an d’Gesiicht vun all deenen, déi mat, wéinst oder duerch de Coronavirus dëst Joer gelidden hunn oder nach musse leiden“. D'Familljen, déi Krank, d'Leit aus dem Gesondheets- a Fleegesecteur an nach vill anerer, sou den Yves Cruchten an der Nuecht op Facebook.

Den LSAP-President betount, kee Mënsch wier frou doriwwer, datt ee sech misst an dëse feierlechen Deeg aschränken. Et misst een och net mat all Mesuren averstane sinn, mee d’Zil wier et, ze vermeiden, datt et nach méi Leed gëtt. Den Titel vum Communiqué vun der ADR "Chrëschdag net stierwe loossen" wier e makabert Wuertspill. Stand haut sinn 392 Mënschen un oder mam Coronavirus zu Lëtzebuerg gestuerwen, sou den Yves Cruchten.