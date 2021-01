Den Natur- a Geopark Mëllerdall läit an der klenger Lëtzebuerger Schwäiz. Dës Regioun, wou de Sandsteen dominéiert, ass zu all Joreszäit eng Visitt wäert.

Am éischten Deel vun eiser Serie iwwer de Mëllerdall huele mir Iech mat op Beefort.

D'Form vun dësem Dall ass iwwer Millioune vu Joren entstanen. Ugefaangen huet alles mat engem Mier. Dat gouf et soss op dëser Plaz. 200 Millioune Jore sinn et hier.

D'Landschaft gëtt zu all Moment geformt. Et ass de Sandsteen, deen dofir responsabel a ganz typesch fir de Lëtzebuerger Mëllerdall ass. An de Fielsen, déi vill mat Mooss iwwerséit sinn, erkennt een dann och Lächer. "Wabenverwitterung" gëtt dëse Prozess genannt.

D'Haupesch- an d'Halerbaach siche sech hei hire Wee duerch d'Gestrëpps. Do dernieft ginn et déi verschidde Fielsformatiounen. Et ass eng Plaz, wou een ideal wandere kann, d'Natur hautno erlieft a gläichzäiteg vum Alldag ofschalte kann.

D'Schlass an d'Buerg vu Beefort gehéieren zënter 1981 dem Lëtzebuerger Staat. Am 12. Joerhonnert gouf ugefaangen, d'Buerg ze bauen. Béid Bauwierker sinn op fir d'Touristen.