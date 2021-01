Schoulen op oder zou? Eng Fro, déi an der aktueller Pandemie ëmmer nees gestallt gouf a gëtt.

D'Thema "Kanner a Corona" gëtt zanter leschtem Mäerz ëmmer nees diskutéiert. Vun e Méindeg u fonctionéieren d'Schoulen zu Lëtzebuerg nees méi "normal".

RTL-Artikel: Enseignement: Schüler no enger Woch Homeschooling zeréck an de Schoulen

Iwwerbléck vu Mesuren a Lëtzebuerger Schoulen

Souwuel am Fondamental, wéi och am Secondaire kënnen d'Schülerinnen an d'Schüler nees an de Presenzunterrecht kommen. Maske si bal iwwerall obligatoresch, Kuelestoffdioxid-Detektere sollen hëllefen, besser ze Lëften an esou Infektiounen ze verhënneren, an och déi mobil Test-Ekippe goufe verstäerkt.

Kënnt et zu Infektiounen, gëllt weider de Stufemodell, wéi e virun der Vakanz scho fonctionéiert huet.

Lauschtert hei de ganzen Interview mam Claude Meisch.

Weider Detailer fënnt een och um Internetsite vum Educatiounsministère.

Schoulen: Hotspot oder net?

An enger Etüd vun der ETH Zürich goufen 1,5 Milliarde Beweegunge mëttels Handydaten ausgewäert vum Mäerz 2020, eraus koum, datt d'Schoulen zoumaache mat eng vun de effikassten Anti-Corona-Mesuren ass. De Wëssenschaftler no féiert dat zu 21,6 Prozent manner Mobilitéit. Dee gréissten Impakt hu mat bal 25 Prozent de Verbuet vu Rassemblementer mat méi wéi 5 Persounen an d'Zoumaache vu Restauranten a net-essentielle Butteker (22,3 Prozent). An eng Etüd aus Éisträich weist, datt Schülerinnen a Schüler net manner heefeg infizéiert si wéi Erwuessener.

An engem Twitter-Bäitrag weist den däitsche Virolog Christian Drosten drop hin, datt a Groussbritannien virun der Chrëschtvakanz 1 Prozent vun den Erwuessene mam Sars-CoV-2 infizéiert waren, bei de Schüler am Fondamental knapp 2 Prozent a bei de méi eelere Schüler 3 Prozent. Wärend der Vakanz ass d'Prevalenz bei de Schüler zréckgaangen, bei den Erwuessenen erop. De Christian Drosten schreift: "Bestehen immer noch Zweifel an der Rolle des Schulbetriebs bei der Verbreitung von SARS-CoV-2?”"

So waren die altersspezifischen Prävalenzen vor Weihnachten in England (office for national statistics, ONS). Erwachsene gut 1%, Realschulalter ca. 3%, Kita/Grundschule ca. 2%. Dies sind jeweils die wochenbezogenen PCR-Positiven in repräsentativen Haushalten. Schulen offen. pic.twitter.com/Uot5AsUI9I — Christian Drosten (@c_drosten) January 8, 2021

Hei eng Etüd aus der Schwäiz an eng Etüd aus Éisträich.

Méiglechen Impakt vu brittescher Variant

D'Virologin Isabella Eckerle, sot an enger Diskussiounsronn vum Science Media Center Däitschland, datt et den Ament schwiereg wier anzeschätzen, ob déi brittesch Variant bei de Kanner eng méi grouss Roll spillt oder net.

"Man kann noch nicht so richtig kommentieren, ob diese Variante bei Kindern eine größere Rolle spielt oder ob wir einfach jetzt das sehen, was die ganze Zeit schon da war. Weil diese Vorstellung, dass Kinder das Virus nicht bekommen und die Schulen keine Rolle spielen, ich glaube die ist im Großteil der Wissenschaft im Moment ad acta gelegt. Das Virus kann Kinder infizieren, das Virus kann auch in Kindern zirkulieren. Ich glaube wir hatten lange das Problem, dass es nicht aufgefallen ist, weil die Kinder nicht die Testkriterien erfüllen und häufig asymptomatisch sind."

(Isabella Eckerle den 8. Januar 2021)

Hei kann een dee ganze Webinar kucken.