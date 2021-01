De Prozess em d’Auere vum Geschäftsmann Flavio Becca ass en Dënschdeg virum Tribunal correctionnel ugaang.

Am September 2011 hat d’Police judiciaire bei Perquisitiounen a senge Büroen honnerte Luxusauere fonnt, déi nach ëmmer agepaakt waren. De Flavio Becca kritt „Abus de biens sociaux“ virgeheit.

Korruptioun am Zesummenhang mat der Affär Wickreng Léiweng hätten Enquêteuren nämlech net kënne feststellen. Hei gouf et e Verdacht vu Korruptioun, well de Premier Jean-Claude Juncker a seng Ministere Krecké an Halsdorf e Projet fir e Stadion mat Akafszenter vum Flavio Becca zu Léiweng staark ënnerstëtzt hunn. Korruptioun konnt wéi gesot net nogewise ginn, mee de Flavio Becca muss sech wéinst Verdacht op „Abus de biens sociaux“ veräntwerten. De Prozess ass op 6 Deeg ugesat.