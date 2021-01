Si hu sech dofir zesummegedoen a wëllen net méi nokucken. Fir sech Gehéier ze verschafen, gëtt et elo eng Protestaktioun.

Mir gi vergiess, dat soen eng Rëtsch Cafetieren a Restaurateuren. An deem Sënn ass fir e Samschdeg 14 Auer eng Protestaktioun op der Plëss an der Stad geplangt. Op de sozialen Netzwierker gouf zu dëser Aktioun opgeruff.

Et wéilt ee keng grouss Mass u Leit, d'Distanze sollen agehale ginn an all Participant soll eng Mask undinn, sou d'Cafetière Cristina Borges, déi dat Ganzt mat organiséiert huet:

Extrait Cristina Borges

Mir si schwaarz ugedoen. Dat ass e Symbol fir d'Trauer an eisem Secteur. Dee geet futti an ënner. Et si Leit, déi d'Existenz verléieren. Et kënnt alles ze spéit. Eng Hëllef vun 3.000 bis 4.000 €, all Respekt fir de Staat, dat ass schonn eng kleng Hëllef, mä fir verschidde Leit geet dat emol net duer, fir de Loyer ze bezuelen. Mir kënnen net einfach doheem sëtzen a waarden, datt e Wonner geschitt.

Enttäuscht wier een iwwregens net just vun der Regierung, mä och vun der Federatioun Horesca. Et géing een net spieren, datt d'Associatioun op der Säit vun de Restaurateuren a Cafetiere wier, sou nach d'Cristina Borges.

Rezent hate jo och d'Horesca an och d'ASBL „dontforgetus“ d'Regierung kritiséiert, datt et mat den Hëllefen net duer géing goen.

Hie géing déi Suergen alleguer verstoen, sou de Mëttelstandsminister Lex Delles, deen awer drop verweist, datt zu Lëtzebuerg wuel gehollef géing ginn:

Extrait Lex Delles

Dat Wichtegst ass déi nei aide "coûts non couverts", déi e gudden Deel vun de Käschten en consideratioun hëlt. Parallel kann een d'aide de relance ufroen. Eng Rëscht Horeca-Betriber hunn dat nach net gemaach. Ech maachen hei en Appell, datt dat nach ka gemaach ginn. Mir hunn eng Panoplie un Aiden. Ech fannen et onglécklech, wann een an dat eent oder anert Land geet an aus enger Aide nach en Deel raushëlt an da seet, dat ass anescht wéi zu Lëtzebuerg.

Den Horesca-Secteur ass jo zënter Enn November zou. Schonn am Fréijoer hat et eng forcéiert Fermeture vu ronn 10 Woche ginn.