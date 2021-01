Eent vu ville Beispiller an dëser Kris ass de Roy Beugels. Zanter 11 Joer schafft hien zu Buerschent an der Brasserie "Du Vieux Moulin".

10 Woche Lockdown am Fréijoer, op d'mannst 9 weiderer dëse Wanter, virausgesat d'Restauranten a Caféen dierfen den 1. Februar nees opmaachen... Dat ass alles anescht wéi sécher.

D'Restaurateuren a Wiertsleit fille sech vergiess. Och well di vun der Regierung versprachen Hëllefen net séier genuch ukommen. Zu iwwer 200, schwaarz gekleet, si se e Samschdeg de Mëtteg zesummen op d'Strooss gaangen, fir op hir prekär Situatioun opmierksam ze maachen.

Horeca-Secteur manifestéiert op der Plëss (16.1.2021) © Domingos Oliveira (RTL)

Eent vu ville Beispiller ass de Roy Beugels. Zanter 11 Joer schafft hien zu Buerschent an der Brasserie "Du Vieux Moulin". Zanter Enn November wär nach keng Hëllef vum Staat bei him ukomm.

De Roy Beugels ass ee vun iwwer 200 Restaurateuren a Cafetieren déi e Samschdeg de Mëtteg hirer Roserei Loft gemaach hunn. A Form vun enger Protestaktioun an der Stad. Si all hunn den Androck si wäre vergiess. Kéint een am Februar de Betrib net nees opmaachen, géif et schwéier ginn.

Biller vun der Maniff e Samschdeg de Mëtteg

No ronn 10 Woche Fermeture am Fréijoer d'lescht Joer an dem aktuelle Lockdown am Horeca-Secteur ass d'Moral um Buedem.

An eisen Nopeschlänner bleiwe Restauranten a Bistroen bis Mäerz, respektiv Abrëll zou. Lëtzebuerg wëll säin eegene Wee goen.

D'Protestaktioun e Samschdeg de Mëtteg huet sech iwwer e puer Plazen duerch d'Stad gezunn. Vun der Plëss iwwer de Knuedler bis bei d'Chamber.