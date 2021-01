En Donneschdeg de Moie koum et tëscht Ierpeldeng a Schieren zu engem Accident, dee fir grouss Perturbatiounen am Trafic gesuergt hat.

Op der Héicht vun Angelduerf waren op der B7 e puer Autoen net laanschtenee komm. Wéi den ACL mellt, hätt et a béide Richtunge geknuppt. Et hat an der Ëmgéigend gestaut.

De CGDIS mellt 3 Blesséierter.