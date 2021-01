Dës nei Haiser wäerten dann och déi al Strukturen ersetzen.

D'Santé annoncéiert zwéi nei Sitte fir Maisons médicales, fir sou eng besser Prise en charge ze assuréieren.

Déi nei Adress an der Stad ass am Val Fleuri, net wäit ewech vum Centre Hospitalier.

Am Süde kënnt déi nei Maison médicale an d' Avenue du Swing op de Belval. Déi aktuell Installatiounen am Zentrum a Süde ginn domat ersat. Si géingen elo 10 Joer funktionéieren a wieren net méi adequat. Ënner anerem déi éischt Corona-Well hätt gewisen, datt dat aktuellt Konzept u senge Limitten ukomm wier.

Am Januar gouf mat der Realisatioun ugefaangen, d'Diere sollen am August oder September opgoen. De Budget läit bei ronn 5 Milliounen.

Et géing iwwerdeems och am Norden intensiv no engem neie Site gesicht ginn, heescht et weider am Communiqué.

Nouveaux sites pour les deux maisons médicales de garde au centre et au sud du pays (21.01.2021)

Communiqué par: ministère de la Santé Les soins primaires constituent un pilier majeur du système de santé luxembourgeois et il importe de renforcer l'offre pour garantir aux patients la meilleure prise en charge possible. À cet effet, le ministère de la Santé a désigné les futurs sites pour deux nouvelles maisons médicales de garde au centre et au sud du pays, lesquelles viendront remplacer les structures actuellement en place.

«L'implantation des futures maisons médicales de garde marque un grand pas en avant dans l'amélioration de l'offre en soins primaires, et j'apprécie tout particulièrement l'étroite collaboration à cette fin avec l'Association des médecins et médecins-dentistes (AMMD) et le Cercle des médecins-généralistes (CMG). Leur soutien est indispensable si nous souhaitons mettre en place un système de santé, capable d'affronter les défis d'une médecine moderne et qui correspond aux besoins de nos patients», a souligné la ministre de la Santé, Paulette Lenert.

Le Luxembourg compte actuellement trois maisons médicales pour assurer la permanence en soins primaires (rue Michel Welter à Luxembourg-Ville ; rue Émile Mayrisch à Esch-sur-Alzette ; avenue Lucien Salentiny à Ettelbruck). Elles permettent aux patients d'avoir accès à une consultation en dehors des heures d'ouverture des cabinets des médecins-généralistes (la nuit, les week-ends et jours fériés).

Les maisons médicales de garde existantes ont été mises en place en décembre 2010 et ne sont plus adaptées à la prise en charge du nombre croissant de patients, ni dans le cadre de la permanence des soins, ni en période de crise sanitaire, comme nous en vivons actuellement. La première vague de la pandémie a en effet fait apparaître les limites du concept autour duquel ont été conçues les maisons médicales (impossibilité de mettre en place deux flux de consultation séparés, espaces d'attente et de consultation trop petits ne permettant pas d'appliquer les mesures de distanciation, etc.).

Amélioration de la prise en charge et du parcours des patients en soins primaires

Les nouveaux sites prennent en compte les exigences du projet stratégique de développement de nouvelles maisons médicales de garde, visant à améliorer la prise en charge, le parcours du patient ainsi que la conformité avec les nouvelles exigences sanitaires. Aussi, le nouveau concept des maisons médicales de garde propose, au besoin, des services supplémentaires et pluridisciplinaires pour mieux répondre aux besoins de la population, des surfaces plus grandes et spacieuses, tout comme une meilleure accessibilité en voiture et en transports en commun.

Ces nouvelles structures permettront d'accueillir des patients dans le cadre de la permanence en soins en médecine générale, ainsi que des patients sur des filières séparées nécessitant des prises en charge spécifiques (présentant par exemple des signes d'infection de la COVID-19).

Elles seront modulables en fonction des nécessités sanitaires et deviendront un maillon stratégique dans l'organisation des soins primaires au Luxembourg.

Les travaux d'aménagement ont commencé en janvier 2021, avec un investissement global évalué à 5 millions d'euros. L'ouverture des deux maisons médicales de garde est prévue fin août-début septembre de cette année.

Adresse de la nouvelle maison médicale au centre:

23, Val Fleuri L-1526 Luxembourg

À walking-distance du CHL

Superficie totale de +/- 1000 m2

Adresse de la nouvelle maison médicale au sud:

Avenue du Swing, Southlane Tower, Belval- Sanem

À proximité de l'Université du Luxembourg, de la gare Esch-Belval et du futur Südspidol

Superficie : +/- 700 m2

Des recherches actives pour trouver un nouveau site approprié pour la région nord du pays, ainsi que pour une offre supplémentaire à l'est, sont également en cours.

Plus d'informations sur les maisons médicales de garde via: https://sante.public.lu/fr/urgences-gardes/services-garde/maisons-medicales/index.html.