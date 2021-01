Bis 2023 sollen et zu Lëtzebuerg manner wéi 100 Gemenge ginn. Dat ass eent vun den Ziler vun der Inneministesch Taina Bofferding.

Fir dat z'erreechen, soll awer kee gezwonge ginn, ma déi Gemengen, déi schonn an der Prozedur sinn, fir ze fusionéieren, solle besser ënnerstëtzt ginn an déi aner Gemenge sollen esou eng Fusioun méi schmackhaft gemaach kréien.

An deem Sënn ginn d'Fusiounsaubsiden ëm 10 Prozent an d‘Luucht an d'Berodung gëtt ausgebaut, ënnert anerem iwwert eng sougenannten „Toolbox“. Hei fannen déi Gemengeresponsabel all méiglech Informatiounen iwwert d'Prozedur vun enger Fusioun an och Rotschléi vu Politiker aus Fusiounsgemengen. Si wier sech natierlech bewosst, datt esou eng Toolbox eleng net géing duergoen, esou d'Taina Bofferding, ma datt et och finanziell misst interessant sinn ze fusionéieren.

"Elo si mer natierlech aktuell an enger Kris, wou et net sou evident ass, mer net genee wëssen, wéi laang et nach wäert daueren a wou natierlech och d'Fro vun de Finanze sech stellt. Trotzdeem hunn ech hei meng Regierungskolleeginnen a Kolleege gefrot gehat, fir eng Erhéijung vun de Fusiounssubsiden ze maachen, well ech dovunner iwwerzeegt sinn, dass dat och laangfristeg de Gemengen, de Biergerinnen an de Bierger, awer och dem Stad eppes wäert bréngen. An dofir ass et och gutt, dass mer an der Regierung decidéiert hunn, eben déi Aides spéciales, déi den Interieur dee Moment ausbezilt, dass mer déi Subsiden ëm 10% emol schonn eropgesat hunn."

© Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

Si wier och am Gaang ze kucken, wéi een d‘Fusioun fir d‘Nordstad nach besser ënnerstëtze kéint, esou d‘Taina Bofferding. Nieft den Nordstadgemenge sinn och d‘Gemenge Groussbus a Wal esou wéi Bous a Waldbriedemes un enger Fusioun interesséiert.

De Communiqué: