Am Schreiwes vum Educatiounsministère heescht et, dass et 25 Fäll am Zenario 4 gouf. Dat heescht et gouf sech bannent der Schoul ugestach.

An der Woch vum 25. bis de 31. Januar gouf et am Ganzen 301 Corona-Fäll an de Schoulen zu Lëtzebuerg.

Vun den 301 Fäll ginn der 212 dem Zenario 1 zougeuerdent, eng Woch virdru waren et der hei 145. Betraff ware 231 Klassen an ëffentlechen, wéi och a privat Schoulen a Lycéeën a 5 Centre de compétences. Ënnert de Corona-Positiven am Zenario 1 waren et am Ganzen 183 Schüler a Studenten an 29 Enseignanten.

42 Fäll gouf et am Zenario 2, wou et deemno Infektioune bannent enger Klass gouf.

Am Zenario 3 gouf et 22 Fäll an am Zenario 4 souguer 25 Fäll, déi Woch virdru war et an deem Zenario just ee Fall.

En Vue vun dësen Zuelen, wou ee feststellt, dass d'Infektiounen ënnert de Schüler a Studente massiv geklomme sinn, ass d'Annonce vum Educatiounsminister Claude Meisch en Donneschdeg, datt d'Schoulen eng Woch virun der Fuesvakanz hir Dieren zoumaachen, absolut verständlech.

PDF: Schreiwes vum Educatiounsministère

