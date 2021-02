Eng Woch virun der geplangter Fuesvakanz ginn d'Schoulen nees zou. Och d'Maison-relaise bleiwen zou, net betraff sinn d'Créchen.

Nach wieren d'Fäll op verschidde Schoule limitéiert, mä et ginn den Ament sou vill Infektiounskette wéi nach ni an et misst ee grad elo séier reagéieren a virsiichteg sinn. Dat sot den Educatiounsminister Claude Meisch en Donneschdeg de Mëtteg op enger Pressekonferenz. De liberale Minister huet ugekënnegt, datt d'Grondschoulen, d'Kompetenzzenteren an d'Maison-relaisen d'nächst Woch zou bleiwen. An der Schoul geet een, wéi no der Chrëschtvakanz, an den Homeschooling iwwer.

Och an de Museksschoule ginn d'Presenzcoursen annuléiert. Just d'Eenzel-Exame kënnen organiséiert ginn an d'Fräizäitaktivitéiten, déi net dobausse sinn, si vun dësem Weekend u fir zwou Wochen ofgesot.

"Déi nei Virus-Variante sinn ënnert eis a mir kréie se nëmme schwéier kontrolléiert, wa se bis ënnert de Leit sinn", sou nach den Educatiounsminister Claude Meisch, wéi en annoncéiert huet, datt d'nächst Woch d'Schoulen nees zoubleiwen.

An de Lycéeë kréien all d'Primaner, déi d'nächst Woch nach Cours hunn, eng Ordonnance, fir sech testen ze loossen. Projets intégrés an der Beruffsausbildung gi bäibehalen.

Déi betraffen Eltere vu Kanner tëscht 4 an 13 Joer kënnen déi nächst zwou Wochen op en Neits op de Congé pour raisons familiales zeréckgräifen, wa se hir Kanner doheem betreie mussen.

Un d'Eltere war et den Appell, grad an dësen Zäiten hir sozial Kontakter an déi vun hire Kanner och an der Fräizäit anzeschränken.

D'Verhale vum Virus wier en anert, wéi an der Vergaangenheet. Et si besonnesch déi nei Virus-Mutatiounen, déi Suerge maachen, déi eventuell nei Reaktioune verlaangen, sou de Minister. Bis spéitstens Enn nächster Woch wëll een zesumme mat den Acteuren decidéieren, wéi et no der Fuesvakanz weidergeet. De Claude Meisch huet et och net verstoppt, datt et do zu méi strenge Restriktioune komme kéint. Déi rezent Entwécklunge géifen engem Suerge maachen a géife Froen opwerfen.

De Claude Meisch

An de leschten zwou Woche ware jo verstäerkt Infektiounsketten a verschiddene Gebaier opgetrueden. Ze lescht war et d'Nouvelle, datt dee ganze Cycle 2 an enger Grondschoul zu Schëffleng a Quarantän ass.

D'lescht Woch hat den Educatiounsminister Claude Meisch bei eis op der Antenn scho gesot, et wéilt een den Ament an de Schoulen extrem virsiichteg sinn. Besonnesch wéinst de Virus-Mutatiounen. Aus der Retrospektiv vun der Santé geet och ervir, datt d'Infektioune sech an der Alterskategorie vun 10-19 Joer carrement verduebelt hunn.

Liest all déi wichteg Changementer, Ofsoen an Aussoen no an eisem Liveticker.

Fannt hei de Replay vun der Pressekonferenz