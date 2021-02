Um Sonndeg de Moien huet den SPC matgedeelt, datt een d'Bereetschaft fir Uelzecht a Sauer géif astellen.

Aus der aktueller meteorologescher Siicht géif bei béide Flëss kee Risiko méi bestoen, datt et hei zu Héichwaasser kéint kommen.

De Sonndeg iwwer soll et grad Moies nach zu vereenzelte Reeschauere kommen, am Laf vum Mëtteg soll d'Wieder besser ginn, d'Sonn kéint esouguer plazeweis sech weisen. Géint der Owend ass awer grad am Éislek mat Reen oder Schnéireen ze rechnen am Süden éischter mat Reen, dat mat Temperaturen tëscht engem a sechs Grad am Dag a bis zu -3 Grad an der Nuecht.

E Méindeg leien d'Temperature bei -2 bis 2 Grad an et kënne vereenzelt Schnéischauere kommen. D'Temperaturen en Dënschdeg beliewen déi selwecht, et soll awer méi dréche sinn. E Mëttwoch dann klammen d'Temperature seelen iwwer 0 Grad an et ass mat vereenzelte Schnéischaueren ze rechnen.