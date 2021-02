D'Awunner vun der Gare dogéint géifen d'Patrulle vun enger Sécherheetsfirma an hirem Quartier begréissen, esou d'Ausso um City Breakfast.

„Mir fillen eis wierklech am Stach gelooss“. Dat sot d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer e Mëttwoch den Moien nom traditionelle City Breakfast mat der Press. D'Frustratioune wéinst der Situatioun op der Stater Gare wäre grouss an dat net just bei de Responsabele vun der Gemeng, ma och bei de Leit. Zanter Jore géing een op déi onhaltbar Zoustänn opmierksam maachen an et wär näischt geschitt. Dofir huet d'Stad Lëtzebuerg zanter Dezember privat Sécherheetsleit op der Gare patrulléieren an dat géing och vun de Leit begréisst ginn. „Mir fannen et einfach schued, dass virun allem Polemik do ronderëm gemaach gëtt“, sou d'Lydie Polfer. Et wären hei eng Rei Instanze gefrot déi, nieft der Gemeng selwer, missten intervenéiere an zwar d'Police, d'Justiz, déi sozial Institutiounen an d'Santé. Do géing sech awer einfach näischt beweegen, ma just zesumme kéint eng nohalteg Léisung fonnt ginn.



Am Léifste géing d'Stad Lëtzebuerg eng Biergerversammlung organiséieren, fir op en Neits de Bols bei de Leit aus dem Quartier ze fillen. Duerch d'Pandemie wär dat aktuell awer natierlech net méiglech, eventuell awer vläicht méi spéit am Joer. Dofir lancéiert d'Gemeng elo e Sondage, fir erauszefannen, wéi d'Awunner d'Situatioun aschätzen an ob se d'Impressioun hunn, dass eppes geschitt ass oder net. Enn des Mounts erwaart ee sech d'Resultater vum Sondage, sou d'Lydie Polfer.



Weider Annoncen um City Breakfast waren donieft, dass an Zukunft all d'Busse vun der Ville de Luxembourg mat Kameraen equipéiert ginn. Dat wär keng Video-Surveillance, mä eng Video-Protektioun, präziséiert den zoustännege Schäffe Patrick Goldschmidt. Just am Fall wou eppes géing geschéien, géing d'Material och wierklech gekuckt ginn.

Bis den 23. Juni soll dann och d'Paräisser Plaz komplett amenagéiert ginn. Dofir si vun en Donneschdeg u massiv Aarbechten op der Plaz geplangt, déi och Ännerungen am Trafic matsechbréngen. Den Detail fannt der op vdl.lu.