De Policeminister Henri Kox weist sech en Donneschdeg an engem Communiqué enttäuscht iwwert déi rezent Kriticke vun der Policegewerkschaft SNPGL. Dës wiere weder fondéiert nach géif de Syndikat konstruktiv Virschléi maachen. Konkret geet et ëm e Communiqué an deem d'SNPGL behaapt, dem Minister seng Aussoen an engem Interview bei eis op der Antenn wieren erstaunlech an deels esouguer falsch gewiescht.

Rieds goung dobäi virun allem ëm d'Situatioun am Stater Garer Quartier. Fir seng Aussoen an deem Interview z'ënnermaueren, dass den Dispositif op der Gare eropgesat gouf an dass grad och am Kampf géint Drogen Fortschrëtter gemaach gi wieren, publizéiert de Minister a sengem Communiqué dann och aktuell Zuelen. Zum Beispill hätten et eleng am Januar 17 Arrestatiounen an deem Kontext ginn, 8 dovun an der Stad.

Op der Gare, Bouneweg an Hollerech géinge 50 Beamte mat Uniform an 3 verschiddenen Unitéite schaffen, dat an 2 respektiv 3 Roulementen. Derbäi kéimen eng 20 Renforten an eng Handvoll Zivilpersonal, fir d'Beamten ze ënnerstëtzen. Och 8 Leit vun der Police Judiciare wieren am Asaz.Do dernieft gëtt et nach 120 Polizisten um Verluerekascht, déi de ganzen Territoire vun der Stad couvréieren.

D'Gewerkschaft géing Hallefwouerechte verbreeden, och wat de geplangte Rekrutement vun 200 neie Leit ugeet. D'SNPGL géif just Ueleg an d'Feier schëdden.

Et wier een sech dem Problem bewosst, sou de Policeminister. Eng Léisung kéint just pluridisziplinär si mat Acteuren, déi all un engem Strang zéien.

