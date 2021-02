Lëtzebuerger Entreprisë solle per Gesetz obligéiert ginn, d'Mënscherechter an hirer ganzer Produktiounsketten ze respektéieren.

Derfir plädéieren 32 Entreprisen an nach emol 200 wirtschaftlech Acteuren, déi an engem Verband regroupéiert sinn. Hinnen all geet eng fräiwëlleg Eege-Responsabilitéit net duer.

32 Entreprisen aus 8 Secteure maache mat, dorënner Liewensmëttelhiersteller, Kleederbutteker, Betriber aus dem Energiesecteur an och der Industrie.

De Clément Wamapch, Direkter Thyssenkrupp Ascenseurs Luxembourg: "Zur Wirtschaft huet et ëmmer scho gehéiert, datt ee säi Risk 'managed'. An do ass dat hei eppes, dat eis hëlleft, systematesch ze kucke bei eise Fournisseuren, bei eise Partner, dass do och déi Standarden, déi mir eis selwer setzen, och agehale ginn."

Grad multinational Betriber hätten hei eng speziell Verantwortung.

"Et ass elo net, fir all klengem Betrib zousätzlech grouss Ufuerderungen ze stellen, mee déi Betriber, déi e bestëmmte Volume hunn. An anere Länner ass zum Beispill rieds vu méi wéi 500 Mataarbechter oder e Chiffre d'affaire vu méi wéi 50 Milliounen Euro, wou een eng gewësse Struktur huet, eng gewëssen Organisatioun, mat deenen entspriechende Kompetenze sech sou enger Thematik professionell unzehuelen."

Haut scho géifen d’Entreprisë genee op Qualitéitskrittären oppassen an hir Fournisseuren dorunner halen.

De Jean-Louis Zeien, Initiative Devoir de Vigilance: "A wat mir hei froen, dat ass déi selwecht Suergfaltsflicht, déi der an deem Beräich hutt, fir datt e Produkt, dat der als Entreprise akaaft, fir et duerno weider ze verschaffen, déi der do vun Ärem Zouliwwerer frot - huelt déi selwecht Suergfaltsflicht a kuckt och an Äre Liwwerketten op de Respekt vun de Mënscherechter."

Déi Betriber, déi sech der Initiativ ugeschloss hunn, géife kloer weisen, datt ee sech Standarde fir de Respekt vun de Mënscherechter asetzen a gläichzäiteg kompetitiv bleiwe kéint.