Deen Ament ass och Chamberssëtzung am Cercle. Den Horeca-Secteur, dat sinn 22'000 Salariéen an 3'000 Entreprisen.

Horeca United - Ënnert deem Motto steet dann am Nomëtteg eng weider Manifestatioun op der Plëss, vu Leit aus dem Restaurants- a Cafés-Wiesen.

Et wëll ee weisen, dass een zesummesteet, no iwwer 160 Deeg, wou de Secteur elo schonn zou muss hunn, an et verlaangt ee vun der Politik eng verstänneg Léisung.

Virop emol bei den Hëllefen, wou villes weiderhim net koherent wier.

Gerechent gëtt de Mëtteg mat iwwer 1.000 Manifestanten, wéi gesot op der Plëss – an dat net aus Zoufall: Am Cercle ass deen Ament nämlech d’Chamber-Plènière beieneen.