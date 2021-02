Et gëtt dohier säitens der Etüd, déi vun der Ëmweltverwaltung an Optrag gestallt gouf, e méi verantwortungsvollen Ëmgang mat z.B. Pabeier gefuerdert.

An dëser Etüd goufe verschidde Produiten ënnert d'Lupp geholl, déi am Alldag genotzt ginn, dorënner Produiten aus Pabeier, fiicht Dicher, ma och Emballagë fir Liewensmëttel a Verschlëss vu Gedrénks.

Hei déi komplett Etüd vun EcoConseil, déi vun der Ëmweltverwaltung an Optrag gestallt gouf (PDF)

An dëser Etüd geet et net nëmmen ëm de Verbrauch zu Lëtzebuerg, mä et ginn och Alternative gewise fir e besseren Ëmgang mat esou Produiten. Dobäi liwwert den EcoConseil och e gudden Iwwerbléck iwwer d'Ëmwelt-Labelen am Beräich vum Pabeier, déi engem beim Kafe vum Pabeier hëllefen.

Pabeier

Pabeier ass aus eisem Alldag net méi ewechzedenken, egal ob Drucker-Pabeier, Pabeier, fir drop ze schreiwen, Toilettëpabeier oder Kichepabeier, fir nëmmen e puer Beispiller ze nennen. Zu Lëtzebuerg verbrauch all Awunner tëscht 279 a 423 Kilo Pabeier am Joer. Obwuel weltwäit ronn 57% vu Produiten aus Pabeier aus alem Pabeier hiergestallt ginn, gëtt ongeféier all 6. Bam, dee geschloe gëtt, zu Pabeier verschafft. An der Industrie gëtt hei pro Tonn ongeféier sou vill Energie verbraucht wéi an der Stolindustrie.

© Olga MALTSEVA / AFP

Den ökologesche Foussofdrock variéiert bei dëse Produiten dacks vill, dohier ass et ëm sou méi wichteg, fir responsabel mat der Ressource Pabeier ëmzegoen, esou d'Etüd. Et kann een zum Beispill op Alternativen ouni Pabeier zeréckgräifen, manner Pabeier verbrauchen a beim Akafen an Ewechgeheie vum Produit op e puer Saachen oppassen, dorënner zum Beispill, dass ee Recycling-Pabeier keeft an op Labele wéi den Ecolabel, PEFC oder FSC oppasst. Fir Villes gëtt et mëttlerweil eng "paperless" Variant, op déi soll een zeréckgräifen a Pabeier, och wann et geet, e puermol benotzen, zum Beispill beim notéieren op Ziedelcher. Hei kann een och mol eng Rechnung, eng benotzten Enveloppe oder soss eppes, fir drop ze schreiwen, nach eemol benotzen. Et sollen och Etikette mat den Adressen op Enveloppen evitéiert ginn. Beim Drécke soll ee sech op dat Essentiellt limitéieren an onbedéngt béidsäiteg drécken.

A parfüméiertem, faarwegem Pabeier si vill chemesch Zousätz dran, déi an d'Ëmwelt komme kënnen. MTH steet iwwregens fir Mixed Tropical Wood an ass en Indice, dass d'Holz illegal aus Trope-Bëscher kënnt an dohier onbedéngt evitéiert muss ginn.

Fiicht Dicher

Esou Dicher hunn eng Flëssegkeet, respektiv eng Lotioun an Zousazstoffer, déi dofir benotzt ginn, fir de Kierper ze fleegen, ze desinfizéieren oder ze botzen an dann ewechgeheit ginn. Dohier gëtt recommandéiert, dës Dicher just dann ze benotzen, wann et onbedéngt noutwenneg ass.

© Anthony WALLACE / AFP

Dës Dicher sollen a kengem Fall d'Toilette erofgespullt ginn, well dës aus synthetesch Fasere bestinn, déi sech net zersetzen. D'Resultat ass, dass Offlëss a Kläranlage verstoppen.

Emballagë fir Liewensmëttel

Dës Verpackungen, heizou gehéiert och d'Déierefudder, maachen eleng 82 Kilo pro Awunner am Joer aus. Well dës Emballagen eng wichteg Funktioun am Liewensmëttelberäich duerstellen an och wichteg Informatiounen drop notéiert sinn, ass et dacks natierlech méi schwéier, dës komplett ze evitéieren. Ma do wou et geet, soll een et awer maachen.

© PORNCHAI KITTIWONGSAKUL / AFP

Emballagë mat vill Loft dra sollen absolut evitéiert ginn, well se net nëmmen de Verbraucher hannert d'Liicht féieren, ma och vill méi Offall produzéiere wéi gebraucht gëtt. Am Beschten ass, wann d'Verpackungen aus engem Material sinn, respektiv ee Verpackunge ganz ewechloosse kann.

Deckelen a Stëpp vu Gedrénks

Stëpp vu Plastiksfläsche gehéieren zu den Top-5-Objeten, déi u Stränn fonnt ginn an esou eis Ëmwelt massiv verdrecksen. Dës Objete sinn eng Gefor fir Mënsch an Déier a bleiwen deels Joerhonnerten op der Plaz. Grondsätzlech kann ee soen: Wat de Stopp méi komplex ass a méi Materialien dra verschafft sinn, wat de Recycling méi schwéier gëtt. Et ass dohier wichteg, dass dës Stëpp op de Plastiksfläschen drop bleiwen, si gi gesammelt an eventuell da recycléiert.

© SAID KHATIB / AFP

Déi meescht Stëpp kënnen iwwert de bloe (grénge) Sak recycléiert ginn. Stëpp vu Wäifläschen aus Kork kënnen zu 100% recycléiert ginn. Glasstëpp kënnen ouni Ofdichtung am Glascontainer entsuergt ginn.