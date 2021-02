Nieft de Schoulen, kéinten d'Tester zum Beispill an den Altersheemer agesat ginn. Et kéint ee sech virstellen, do 2 mol d'Woch esou Tester ze maachen.

Schnelltester, déi mam Spaut fonctionéieren, kéinte ganz nei Méiglechkeeten opmaachen, dat seet den Thomas Dentzer, Coordinateur vun der Krisegestioun an der Santésdirektioun, dat, well ee kee medezinescht Personal brauch, fir se ze maachen. Nieft de Schoule kéinten d'Tester zum Beispill an den Altersheemer agesat ginn.

Et kéint ee sech virstellen, do 2 Mol d'Woch esou Tester ze maachen. Donieft wier een och amgaangen, mat den Apdikten ze kucken, wéi een dës Schnelltester fir déi generell Populatioun kann zougänglech maachen. Et wier och net ausgeschloss, de Leit dës Tester heemzeschécken. Wéini et sou wäit ass, kéint een awer nach net genee soen, esou den Thomas Dentzer. Den Ament wier de Staatslabo nach amgaangen, d'Zouverlässegkeet vun dësen Tester z'iwwerpréiwen: "Den LNS huet am Moment en Drive-In a mir hunn och do eng étude comparative gemaach, tëschent deene Methoden, déi mer elo hunn, an deenen Test salivairen. Mir schwätzen hei vun tests salivaires antigéniques, déi Schnelltester do, mee et ginn och Tests salivaires PCR, dat heescht, et muss een net méi duerch d'Nues fueren, fir eng PCR ze maachen, mee et kann een dat och am Spaut maachen. An déi si mer och amgaangen ze testen elo an do froe mer d'Leit dann, wa se fir hiren normalen Test kommen, fir den nasopharyngé, da froe mer 'wëlls de och eng Kéier hei an dat Dëppche späizen' oder 'däerfe mer och e bësse Spaut huelen' fir ze vergläichen, wéi gutt deen neien Test ass vis-à-vis vun deem alen."

Den Thomas Dentzer (Santésdirektioun)

Wa sech erausstellt, datt déi Schnelltester mam Spaut zouverlässeg genuch sinn, wäert d'Regierung da Commandë maachen. Et hätt ee gutt Kontakter mat enger Rei Fournisseuren, seet den Thomas Dentzer, ma et misst een dann dee Moment kucken, wéi séier wéi vill Tester kënne geliwwert ginn.

De Conseil Supérieur des maladies infectieuses huet mëttlerweil säin Avis zum Impfstoff AstraZeneca iwwerschafft a recommandéiert elo, datt déi 2. Dosis eréischt no 8 bis 12 Woche soll geimpft ginn, méi Infoen ginn et dozou an eisem Artikel. Et hätt ee mëttlerweil Etüden, déi géife weisen, datt d'Impfung dann nach besser géif wierken, seet dozou den Thomas Dentzer. Elo misst decidéiert ginn, ob déi 2. Dosis trotzdeem gehale gëtt, oder ob een eventuell elo den AstraZeneca méi séier verimpfe kéint.



"Mir si jo eigentlech ëmmer op där virsiichteger Säit, fir sécher ze goen, datt jiddereen déi 2. Dosis kritt, wann e se brauch. Et ginn Indikatiounen, datt ee schonn e gewësse Mooss vun Immunitéit huet no der éischter. Net sou gutt, wéi no der 2., mee schonn eng gewëssen Dosis vun Immunitéit huet een. An et geet am Fong elo drëms, ze kucken, wéi mer dat ëmsetzen, wéi vill Impfstoff mer op d'Säit setzen an ob mer e ganz halen oder net. Dat wäert awer elo an den nächsten Deeg dat operationellt Team kommunizéieren."

Den Thomas Dentzer iwwert AstraZeneca

Méi wei 12 Woche sollt een allerdéngs net mat enger zweeter Dosis waarden, esou heescht et nach am Avis vum Conseil supérieur des maladies infectieuses.