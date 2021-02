De Lëtzebuerger Staat, zesumme mat der SNCI an der Spuerkeess, verkeeft 40% vu sengen Undeeler un der Traditiounsentreprise Paul Wurth un d'Mammenhaus SMS.

Dat mellt d'Lëtzebuerger Wort. Domadder wär den Lëtzebuerger Traditiounsbetrib elo zu 100 Prozent an däitscher Hand. Paul Wurth ass zanter 2012 Deel vum däitsche Grupp SMS, deen aktuell och an enger déiwer Krise stécht an e massiven Ofbau vun Aarbechtsplazen plangt.