Bis haut wär keen Stierffall bekannt, deen op eng Impfung géint de Coronavirus zeréckzeféieren wär.

Dat schreift d'Santésministesch Paulette Lenert an hirer Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum Deputéierte Marc Baum vun déi Lénk.

Deen hat d'Ministesch domat konfrontéiert, dass et senges Wëssen no a verschiddene Länner, wéi zum Beispill Däitschland, Norwegen oder Frankräich, Stierffäll an der Zäit no enger Covid-Impfung ginn hätt. D'Santé relativéiert déi Ausso. Rezenten Analysen no stéingen déi Fäll awer net an engem Zesummenhang mat der Impfung.

Niewewierkungen op de Corona-Vaccin gouf et allerdéngs och zu Lëtzebuerg. Ma déi géifen deem entspriechen, wat den Hiersteller och an d'Informatiounsnott vum Impfstoff geschriwwen huet.

D'Niewewierkunge sinn net bei all de Concernéierten d'selwecht intensiv. All kéiers wann d'Santé e Fall vun Niewewierkunge gemellt kritt, géif eng Analys gemaach ginn, betount d'Gesondheetsministesch.