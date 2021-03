De Punkt am Gesetzesprojet, an deem Poliziste fir administrativ Zwecker sollten en Accès op Bankkonte vu private Leit kréien, soll revidéiert ginn.

Dat ass d'Konklusioun vun der Chamberkommissioun e Mëttwoch de Moien, wou déi 3 zoustänneg Kommissioune Budget a Finanzen, bannenzegt Sécherheet, esou wéi och d'Justiz zesumme komm sinn.

Esouwuel de Policeminister Henri Kox, wéi och de Finanzminister Pierre Gramegna an d’Justizministesch Sam Tanson wiere sech eens gewiescht, dass et net d’Intentioun vun der Regierung gewiescht wier, fir op dee Wee ze goen. Den Text wier relativ onglécklech formuléiert. Dowéinst solle Prezisioune virgeholl ginn. D’Police soll dann nach kënnen Zougrëff op Bankkonten hunn, dat awer nëmme fir d’Strofverfolgung, esou wéi am Kontext vum Terrorismus, awer net just fir administrativ Zwecker.

D'Kontroll soll dann ënnert der Surveillance vun der CSSF geschéien. Esou steet et och ganz kloer an deem Gesetzesprojet. Et wier dann elo just déi kritiséiert Dispositioun, iwwert déi e Mëttwoch geschwat gouf, déi da nach soll méi kloer formuléiert ginn. D'Notifikatioune sollen dann der Chamber an de kierztméiglechen Delaie virgeluecht ginn.