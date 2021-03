En Dënschdeg am Virmëtteg koum et zu Grendel an der Belsch, no bei der Lëtzebuerger Grenz, zu engem Brand an der Biogasanlag.

Wéi d'Police schreift, ass dobäi eng gréisser Quantitéit Biomass-Ofwaasser op der Héicht vun Uewerkolpech an d'Atert geroden. De CGDIS, de Policehelikopter an d'Waasserwirtschaftsamt waren op der Plaz an hu Waasser- a Buedemprouwe gesammelt. De Service Régional de Police Spéciale aus dem Norden (SRPR) huet protokolléiert. © Police