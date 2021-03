D'Schnelltester sollen an den nächste Wochen och an de Schoulen an den Asaz kommen.

An de Kompetenzzentre gëtt vun e Méindeg u getest, an de Lycéeën an am Fondamental starten an der Woch vum 15. Mäerz Pilotphasen, fir ze kucken, wéi d'Schnelltester ideal kënnen am Schoulalldag agesat ginn.

Am Centre de Logopedie war um Freideg de Moien eng Formatioun fir d'Personal vun de Kompetenzzentren, fir Corona-Schnelltester bei de Schüler ze maachen. Vun e Méindeg u sollen d'Schüler aus de Kompetenzzentren eemol d'Woch getest ginn, esou de Gilles Dhamen vum Educatiounsministère.

© Didier Weber © Didier Weber © Didier Weber © Didier Weber © Didier Weber © Didier Weber © Didier Weber

An de Kompetenzzentre kommen déi nämmlecht Tester an den Asaz wéi am Sport, dës Tester wieren elo disponibel. Am Fondamental an am Secondaire sollen herno Tester benotzt ginn, déi d'Kanner kënne selwer maachen.

De Nicolas Van Elsué, Mikrobiolog vum Staatslabo, sot, datt no den Analyse vum LNS ee warscheinlech géif Tester notzen, déi ee vir an der Nues mécht. An enger Pilotphas, déi an der Woch vum 15. Mäerz start, soll gekuckt ginn, wéi d'Tester am Schoulalldag kënnen agesat ginn. D'Zil wier et, bis no der Ouschtervakanz d'Tester breet an de Schoulen anzesetzen. Jee no Disponibilitéit vun Tester géif een d'Frequenz festleeën. An et wéilt een och d'Léierpersonal an d'Elteren esou fräi wei méiglech mat an d'Teste mat abannen. Änlech wéi dat an Éisträich gemaach gouf.