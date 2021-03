Am Altersheem zu Nidderkuer hu sech bis ewell just 66 Prozent vum Personal impfe gelooss. Dobäi läit een hei nach däitlech iwwert der Moyenne am Land.

50 Prozent vum Personal an den Alters- a Fleegeheemer wollt sech bis elo nach net géint Covid-19 impfe loossen. Déi Info hannerléisst e batteren Nogoût am Hibléck ob déi divers Corona-Cluster, déi et zu Lëtzebuerg an dësen Institutioune gouf an nach ëmmer gëtt. Viru kuerzem koum eréischt d’Nouvelle vun iwwer 60 infizéierte Residenten am Altersheem "Um Lauterbann" zu Nidderkuer.

Dem aktuelle Stand no sinn do am Moment 65 Bewunner vun 154 positiv getest, 45 dovunner hunn awer quasi keng Symptomer. Véier sinn an der Klinik, fënnef Persounen, déi sech infizéiert haten, si verstuerwen.

Wéi et zu den héijen Infektioune komm ass, ass net méi ze retracéieren. D’Nathalie Hanck, responsabel fir d’Kommunikatioun vu Servior, huet am RTL-Interview gesot, et géif net ausgeschloss ginn, datt de Virus vum Besuch erabruecht gouf.

Den Impftaux vum Personal an der betraffener Struktur läit bei 66 Prozent. De Familljeministère hofft, dësen Taux nach kënnen ze héijen, seet d'Corinne Cahen.



Besuch wier zulescht nëmmen nach mat FFP2-Masken an engem Festsall mat zwee Meter Distanz méiglech gewiescht. Dëst sot eis géintiwwer eng Persoun, déi Famill an der betraffener Struktur huet.

Si weist sech och besonnesch enttäuscht iwwert d’Kommunikatioun, déi vu Servior kéim. Huet d’Gefill, dës géing d’Situatioun erofspillen. Wéi vill Fäll et aktuell ginn, géing si aus de Medie gewuer ginn. Fir ze wëssen, wéi et hirem Familljemember geet, muss si ob Skype vertrauen. Geskyped gi ka mat de Residentë jeeweils vun dënschdes bis donneschdes tëscht 10 an 11.20 Auer fir 30 Minutten. Fir e Rendez-vous ze kréien, wier schwéier.

D’Familljeministesch geet awer dovunner aus, dass Servior déi aktuell Erausfuerderung stemme kann.



D'Pensionnairen an allen Alters- a Fleegeheemer hunn hir éischt Impfung elo kritt. Iwwer 80 Prozent vun de Bewunner hu sech impfe gelooss. An dräi Woche solle si da fir déi zweete Kéier geimpft sinn. De Fait, datt et zu Nidderkuer d’Infektioun parallel der Impfunge festgestallt gouf, wier der Ministesch no eng nei Situatioun a schrecklech. Schliisslech, wier een ob der leschter Ligne droite, sou d'Corinne Cahen mat Optimissem.