Am Altersheem "Um Lauterbann" zu Nidderkuer gëtt et e Corona-Cluster. Eng 20 Persoune wieren Covid-19-positiv.

An der Haaptsaach Residenten, awer och e puer Leit vum Personal si betraff.

De Gros vun de Concernéierte géif et gutt goen an nëmme Vereenzelter hätte Symptomer.

Déi Infizéiert goufen isoléiert. Visitte sinn den Ament keng erlaabt, virtuell Kontakter sinn awer méiglech.

Wou sech infizéiert gouf, wier net gewosst.

Dat Ganzt wier keng aussergewéinlech Situatioun, sou heescht et vum Bedreiwer Servior. Speziell wier just, datt d'Infektioune kuerz no der éischter Impfung Mëtt Februar opgetruede sinn.