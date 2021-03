De Fait, dass 19 Doudeger an engem Altersheem zu Nidderkuer ze bekloe sinn wier schockéierend an déi Responsabel misste sech erklären, esou d'Amiperas.

D'Amiperas iwwert de CIPA - Reportage Claudia Kollwelter

"Vill eeler Leit wëllen net méi liewen!" Dat sot d'Generalsekretärin vun der Amiperas, der Vereenegung vun den eelere Leit zu Lëtzebuerg, am RTL-Interview. Schockéiert ass d'Edmée Anen donieft och iwwert d'Clusteren an den Altersheemer an de villen Doudesfäll. Si verlaangt Opklärung.

19 Doudeger am Altersheem "Um Lauterbann" zu Nidderkuer dat wier einfach nëmmen e Schock seet d'Generalsekretärin vun der Amiperas. Déi Responsabel missten erklären a soen, wéi dat méiglech wier: "Ech froe mech wat alles verheemlecht gëtt. Si sollen de Leit et éierlech an oppe soen. Dann hëlt ee méi Angscht ewech wéi wann een et verstoppt!"

D'Angscht géif awer ëmmer méi zouhuele bei den eelere Leit betount d'Edmée Anen. Dat géif sech op bei hirem Service vum Kontakt-Telefon bemierkbar maachen, wou d'Leit kënnen uruffen, wann se Problemer hunn, sech eleng fillen oder einfach schwätze wëllen. An do géifen zum Deel ganz uerg Aussoe gemaach ginn: "Se sollen eis eng Sprëtzt ginn dann si mer dout, mir si jo dach vulnerabel." Ech hat kierzlech een dee mer sot e géif sech d'Liewen huelen, e wéilt net méi liewen, e géif dat ganzt net méi aushalen. E gëtt awer betreit vun Dokteren. Mee mir kréien Angscht! De Leit feelt et fir zesummen ze kommen. An wann een dat huet, da gëtt ee ganz schwéier krank."

Wat d'Impfunge betrëfft, wier och eng grouss Onsécherheet bei de Leit ze spieren: "Et muss eng Kéier eng kloer Linn an Europa ginn an zu Lëtzebuerg!"

Donieft huet d'Edmée Anen vun der Amiperas nach ënnerstrach, datt déi eeler Leit sou séier wéi méiglech misste geimpft ginn fir datt een déi Onsécherheet endlech géif lass ginn.

Corona-Cluster zu Keel

An enger Struktur fir betreit Wunnen zu Keel gouf et e Corona-Cluster. Vun 39 Pensionäre si 25 positiv getest ginn. Dëst hat de Radio 100,7 den Owend gemellt. Och vum Personal hunn sech 13 Persounen infizéiert, confirméiert de Vincent Ruck, Pressespriecher vun der Croix Rouge.

8 Pensionären si mëttlerweil verstuerwen, 6 sinn nach hospitaliséiert. Zënter dem 19. Mäerz gouf et awer keen neie positive Fall méi. Den Ablack sinn nach 5 Pensionären u Corona erkrankt. en Dënschdeg soll eng mobil Ekipp vu der Santé fir ze Impfe kommen. Nëmmen e puer vun de Pensionäre ware bis elo tëscht dem 22. an dem 26. Februar an engem vun den nationalen Zentere geimpft ginn.