En Dënschdeg de Moie war den CSV-Deputéierten a Buergermeeschter vu Käerjeng eisen Invité vun der Redaktioun.

Schaarf Kritik un der Informatiounspolitik vun der Regierung, respektiv der Ministesch Cahen, gouf et en Dënschdeg de Moie vum Michel Wolter. Dat a Saache Corona-Clusteren an den Alters- a Fleegeheemer. Et wiere quasi 40 Doudeger an 3 Haiser bannent 3 Wochen. D'Regierung, respektiv d'Ministesch, hätt awer keng, respektiv falsch Zuele genannt.

D'Situatioun an de CIPAe wier ganz ugespaant: Effektiv géif et Suicide-Gedanke bei de Pensionäre ginn. Bis zu 60% vum Personal wär net geimpft. Och Leit, déi vu bausse kommen, net. Wéi zum Beispill d'Botzpersonal. Den CSV-Deputéierte fuerdert dowéinst eng Impf-Flicht fir dee Secteur an och eng onofhängeg Etüd, wéi et zu dëse Virus-Clusteren an den Haiser ka kommen.

Dat wier wichteg am Intressi vun der Gestioun vun den Haiser selwer, awer och fir den Ëmgang mam Virus allgemeng. Et kéint een nämlech net einfach soen, wa mer de Virus dobannen hunn, da stierwen d'Leit eben, sou nach de Michel Wolter.

Invité vun der Redaktioun: Michel Wolter

