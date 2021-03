Wéi ass d'Liewen am Joer 2040? Dës Fro stellt ee sech an der Schoul Sainte Sophie. Am Mee wëll d'Schoul e gréissere Projet zu dësem Sujet lancéieren.

An dësem Kader konnten eng Partie Schüler e Mëttwoch de Mëtteg scho mam Lëtzebuerger Wëssenschafts-Journalist Ranga Yogeshwar an d' Zukunft kucken.

D'Schüler vun dëser 7èmes-Klass hunn all verschidden Iddien, wa se un d'Zukunft denken. Déi eng denken un Elektroautoen, déi aner un d'Ëmwelt. Wat Digitaliséierung ugeet, si se sech awer alleguer eens. "Ech mengen, an der Zukunft wäert d'Technologie sech verbesseren."

"Ech mengen, et wäert méi technesch ginn. Et gëtt alles ganz anescht."

"Je pense qu'à l'ecole on travaille plus avec la technologie et qu'on aura plus besoin de livres."

"Ech denken, dass mir en Chip an de Kapp kréien an da kënne mir Musek lauschteren oder Saachen kafen eleng am Kapp."

De permanente Fortschrëtt an der Technologie a besonnesch am Beräich vun der kënschtlecher Intelligenz gesäit de Ranga Yogeshwar kritesch. Sou wieren déi Cookies am Internet, déi mir haut kennen, nëmmen den éischten Schratt.

Ranga Yogeshwar: "Wat passéiert, wann een dann iergendwann nach Informatioune gëtt, déi dozou féieren, dass du e Wonsch hues a sees: Ah ech wëll dat oder dat maachen. An der Politik huet een dat scho gesi beim US-amerikanesche Walkampf mam Donald Trump, dass souzesoen all déi Wieler, déi op der Kipp waren, duerch Informatioun beaflosst kënne ginn."

Mat engem Beispill wollt de Wëssenschafts-Journalist de Schüler weisen, wei wäit déi ganz Digitaliséierung schonn ass. Déi Jonk krute 6 Persoune gewisen a sollten entscheeden, wéi vill dovunner reell Mënsche sinn. Online konnte si ofstëmmen. D' Opléisung huet vill Schüler iwwerrascht.

"Well vun deene Biller, déi ech Iech gewisen hunn, ass net een e richtege Mënsch."

Natierlech wier net alles schlecht. D'Zukunft géif sech lues an lues entwéckelen an et misst een de Jonke weisen, dass een d'Zukunft selwer gestalte kann.

D'Diskussioun mam Ranga Yogeshwar war nëmmen den Ufank vum Bléck an d'Zukunft. Am Mee kënnen déi Jonk vun der Schoul Saint Sophie eng ganz Woch laang aus ënnerschiddleche Perspektiven an d'Joer 2040 kucken.