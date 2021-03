Depuis quelques semaines des fêtes privées sont à nouveau organisées sur le site des Trois Glands à Kirchberg. Lors de ces rassemblements, les règles sanitaires ne sont manifestement pas respectées et la salubrité du site n’est plus garantie. La situation est similaire à celle de l’année dernière et jusqu’à 500 kg de déchets sont quotidiennement évacués. Bien que les capacités des poubelles aient été plus que triplées, les déchets se retrouvent sur tout le site. La police a dû intervenir pour rappeler à l’ordre des personnes alcoolisées afin de réduire les risques d’accident, surtout au vu de la proximité des remparts. Pour toutes ces raisons et par mesure de précaution, le ministre de la Mobilité et des Travaux publics a décidé que le domaine privé de l’État du site des Trois Glands sera à nouveau clôturé et fermé au public chaque nuit de 18 jusqu’à 6 heures le lendemain et ce à partir du lundi 29 mars 2021, jusqu’à nouvel ordre. Le parc reste bien évidemment ouvert pendant la journée. Le MUDAM et le Musée de la forteresse restent accessibles au public. La police grand-ducale procèdera à des contrôles réguliers sur place, afin de s’assurer que l’ordre est maintenu.