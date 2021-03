D'Anil ass iwwerzeegt, datt et nach ze fréi ass, fir zu Lëtzebuerg iwwert eng Impfflicht fir de Gesondheets- a Fleegesecteur ze diskutéieren.

Dat ënnersträicht hir Presidentin Anne-Marie Hanff am RTL-Interview an dat gouf och esou de leschte Freideg op der Generalversammlung festgehal.

Firwat et an den Alters- a Fleegeheemer Clustere gëtt, dat misst emol fir d'éischt analyséiert ginn.

Elo, seet d'Anne-Marie Hanff, misst emol fir d'éischt en onofhängegen Audit gemaach ginn. Vun enger Persoun, déi sech och an deem Beräich auskennt.

"Déi da wierklech kuckt, wat déi international Recommandatioune sinn, fir d'Fleeg vun eelere Leit wärend dem Covid. National hu mer jo keng, dat heescht, da mat internationale Recommandatioune schaffen an da kucken a wéi wäit si se ëmgesat, firwat si se net ëmgesat. Ginn et do vläicht nach Ënnerstëtzungen, déi een den Haiser ka ginn an den Infirmièren um Terrain? Da sollt een och emol epidemiologesch kucken a wéi wäit sech déi Haiser ënnerscheeden, fir dass ee mol iwwerhaapt de Phenomen versteet."



Datt sech just 50 Prozent vum Personal aus den Alters- a Fleegeheemer wéilt impfe loossen, dat géif net mat deem Gefill iwwertenee stëmmen, dat een um Terrain hätt.

"Dat wat mir matkréien, dat ass datt d'Infirmière sech gären impfe loossen an dass se och frou sinn, endlech hir Invitatioun ze kréien. Et ginn der vill, déi nach ëmmer waarden an do muss nach ganz vill gemaach ginn. Eng Réckmeldung, déi mer och kréien, dat ass datt 92 Prozent vun den Infirmière geimpft sinn. Dat ass elo eng inoffiziell Zuel, déi mir vun Haiser kritt hunn, mä dat ass awer eng aner Zuel, wéi déi vun de 50 Prozent."



D'Presidentin vun der ANIL weist drop hin, datt et och nach aner Leit géifen, déi an der Fleeg vun eelere Leit schaffen. D'Infirmièren an d'Aide-Soignante géifen do ongeféier 65 Prozent ausmaachen.

D'Leit um Terrain, géife sech den Ament net verstanen a falsch behandelt fillen.

"Lo musse mir op eemol Konsequenzen droen, fir all déi Saachen, déi net esou gelaf sinn, wéi se hätte solle lafen. Wa mir dann héieren, dass och liberal Politiker ufänken ze soen, et misst een iwwert eng Impfflicht diskutéieren, dat versti mir net.

Et goufen elo de ganzen Zäite keng Recommandatiounen fir d'Laangzäitfleeg mam Argument, dass een den Haiser Fräiheete wëll loossen, dann hätte mir eis och erwaart, datt beim Thema Impfflicht gesot gëtt, "ier mir net wëssen, wou de Problem ass an ier d'Personal net déi Ënnerstëtzung krut, déi et brauch, steet dat guer net zur Diskussioun""



Esou eppes géif een nawell rose maachen.

Amplaz vu politeschen Diskussiounen, ënnersträicht d'Anne-Marie Hanff, bräicht een elo Léisungen.