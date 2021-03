Den Neibau fir 400 Prevenuë läit weider am Timing. Am Hierscht 2022 sollen do éischt Prisonéier ënnerbruecht ginn.

Domat wäert Lëtzebuerg en neit Kapitel am Strofvollzuch opschloen. Méi mënschlech a virop wäert een dann endlech och international Standarden erfëllen. E Mëttwoch kruten d'Deputéiert aus der zoustänneger Chamberkommissioun Justiz d'Installatiounen virgestallt. Um Enn vun där Visitt hu virun allem positiv Andréck dominéiert. Modern, funktionell, sécher, sou goufen d'Installatioune beschriwwen. "Elo kënnen och Audienze vun Untersuchungsriichter am Prisong organiséiert ginn. Den Häftling mam Riichter. Doduerch ass manner Gefaangenentransport. Dat dréit zur Sécherheet bäi. Dat dréit zum Confort vu jidderengem bäi", sou de President vun der Chamberkommissioun Justiz, Charles Margue.

E Prisong, deen aus der Siicht vun der Justiz, d'Dier fir eng ganz aner Philosophie opstousse géif. Wou de Riichter sech bei de Prisonéier deplacéiere kann. Wou awer och Video-Iwwerdroungen op d'Geriichter méiglech ginn.

Agespaart ginn am neie Prisong Leit, bei deenen zwar eng Fluchtgefor besteet, wou awer weider d'Présemption d'innocence gëllt. Dofir wier en humane Strofvollzuch extreem wichteg. Am Detail wier u villes geduecht ginn, sou de Charles Margue.

"Dir kënnt manner trafiquéieren, manner verstoppen. Ma dir kënnt awer och an der Kichen eleng oder zesummen äert Iesse maachen. D'Zäit vum Langweilen am Dag, déi hëlt of, doduerch datt der 3 Stonnen Haffgang hutt. Dir kënnt op der Sektioun zirkuléieren. Dir kënnt liesen. Dir hutt d'Televisioun. Dat dréit alles dozou bäi, datt d'Leit méi Rou hunn."

Plaz ass fir 400 Prevenuen, ouni datt een et u sech mierkt. De Prisong ass esou organiséiert, datt pro Fligel, maximum 12 Untersuchungshäftlinge wuertwiertlech zesummeliewen. Am Fall, wou et Problemer gëtt, ka fir d'éischt d'Zellendier, zougemaach ginn, iert aner administrativ Moossnamen decidéiert ginn.

Wärend der Untersuchungshaft soll am Kontakt no baussen eent net ofräissen, de Lien zur Famill.

"Familljen- oder Intimzelle goufe virgesinn. Et gëtt e getrennten Trakt fir Patienten, déi krank sinn. Do ass an dësem Fall nëmmen den CHEM vun Esch/Uelzecht zoustänneg."



Den Uerschterhaff bleift awer e Prisong mat héije Mauere ronderëm. Och wann d'Zäit vun den däischteren, düstere Raim hei soll eriwwer sinn. Souwuel fir d'Prisonéier wéi och fir d'Personal. Deene ronn 330 Giischtercher soll näischt entgoen. 600 Kamerae goufen dofir installéiert. Der méi wéi duebel sou vill wei zum Beispill zu Schraasseg. Do, wou d'Ouverture vum neie Prisong och nei Perspektive bidde wäert. Praktesch ee Prisonéier vun zwee ass den Ament zu Schraasseg en Untersuchungshäftling.