Um Donneschdeg huet d’Impfe géint de Covid-19 zu Schraasseg am Prisong ugefaangen.

Um Freideg sollten dann all d’Detenuen duerchgeimpft sinn.

"Haut gouf awer schonn net méi geimpft“, sot de Serge Legil, Direkter vun der Prisongsverwaltung. Nëmmen een Drëttel, also 180 vun den 520 Detenuen, wollte sech impfe loossen.

Dëst bedauert den Direkter, well et sech bei de Prisonéier ëm eng besonnesch vulnerabel Populatioun géing handelen. Doduerch, datt d’Giischtercher net geimpft gi wieren, hätten d’Detenuen argumentéiert, et géing sech wuel ëm „experimentelle Vaccin“ handelen a si dofir dem Vaccin net géingen trauen. Nach eng 20 Leit wiere spontan ofgesprongen, well si net wollte mat deem genotzte Vaccin geimpft ginn. Am Prisong zu Givenich war dogéint d’Skepsis manner grouss, hei hunn sech iwwert d’Hallschent, also 37 vun iwwer 60 Detenuen, impfe gelooss.

Eréischt en Donneschdeg war bekannt ginn, dat véier Detenue positiv getest gi waren. Wéi et zu dësen Infektioune komm ass, doriwwer gëtt et nach keng Kloerheet, ënnersträicht de Serge Legil.

Fest steet, datt dës Persoune sech mussen am Prisong ugestach hunn, well dee leschte vun hinnen am Februar agewise gouf. Tëschent de positiv geteste Leit hätt et och kee gewossten direkte Kontakt ginn.

„Mer kënnen déi Leit net de ganzen Dag aspären, déi ginn iwwert de Gank, mee hunn eng Mask un“, ënnersträicht de Serge Legil.

Eenzeg Erklärung wieren Aerosolen an der Loft oder eng Schmierinfektioun. Ob de Virus vu Personal oder Visiteuren erabruecht gouf, ass net kloer a wäert dëst wuel och bleiwen.

All d’Detenue si mëttlerweil op de Coronavirus getest ginn. Ee ganze Stack ass den Ament a Quarantän fir Neizougäng. Do ass Plaz fir eng 16 Leit, mee bis op ee Bett ass alles voll. Um Stack, dee fir positiv geteste Fäll genotzt gëtt, ass keng Plaz méi. Wa lo de Weekend nei Leit erakommen, da muss op Noutzellen zréckgegraff gi fir hir Quarantän vu 7 Deeg. En Afloss op de Fonctionement vum Prisong hätt dat Ganzt am Moment awer net.

Mëtt leschte Mount ware schonn zwou Persoune positiv getest ginn. Hei geet een dovunner aus, datt wéinst der laanger Inkubatiounszäit vu bis zu 10 Deeg, een Detenu de Virus mat an de Prisong bruecht huet an esou och en aneren ugestach hat.